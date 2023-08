Apple Watch Ultra zum Schnäppchenpreis: In diesem Bundle gibt’s die Smartwatch günstig

Wenn du an Apples Watch Ultra interessiert bist, dann schau dir unbedingt das Angebot bei O 2 an. Du kannst die Watch Ultra im Tarif-Bundle jetzt zu einem top Preis bekommen. Denn hier bei O 2 bekommst du die intelligente Armbanduhr zusammen mit einem Tarif, der über 25 GB und mehr verfügt, und das alles für rund 45 Euro pro Monat. Warum sich dieses Angebot lohnt, erklären wir hier.

O2 Mobile M: Das steckt im Tarif

Schauen wir uns zunächst den Tarif an, der im Zentrum des Angebots steht: den O 2 Mobile M. Der bietet dir ein sattes Datenvolumen von 25 GB, das für die meisten Nutzer vollkommen ausreichen sollte. Das Datenpaket bleibt aber nur im ersten Vertragsjahr bei der Größe – danach steigt es jährlich um weitere 5 GB. So stehen dir im zweiten Jahr bereits 30 GB monatlich zur Verfügung und im dritten Jahr 35 GB. Der Preis verändert sich jedoch nicht. So hast du mit der Zeit ein immer besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dabei surfst du – wenn vor Ort verfügbar – im schnellen 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s. Und dazu stellt dir O 2 noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze zur Verfügung. EU-Roaming ist wie üblich inklusive. So kannst du in der gesamten EU zu denselben Konditionen surfen, telefonieren und texten.

Praktisch ist außerdem: Seit kurzem kannst du bei O 2 auch ein Roaming–Paket für die Schweiz dazubuchen, die bekanntlich kein Mitglied der EU ist. Planst du also einen Urlaub in der Schweiz zu machen, kannst du dir für einen Zeitraum von einem oder mehreren Tagen beziehungsweise einem Monat ein Roaming-Paket dazubuchen. Hier lassen sich etwa 3 GB für einen Monat sowie 500 Minuten oder SMS in die Schweiz (und aus der Schweiz nach Deutschland) für monatlich 9,99 Euro dazubuchen. Ein Kalendertag (mit 300 MB, ohne Freiminuten) kostet 2,99 Euro.

Zusammengerechnet: So sparst du rund 440 Euro bei der Apple Watch Ultra

Während der Tarif O 2 Mobile M normalerweise bereits 32,99 Euro kosten würde (+ 39,99 Euro Anschlusspreis), bekommst du ihn im Bundle mit der Apple Watch Ultra für nur wenige Euro Aufpreis. Auf der monatlichen Rechnung stehen hier 46,49 Euro bei 36 Monaten Laufzeit (+ einmalig 5,99 Euro Gerät- und Versandkosten).

Rechnen wir kurz durch. Der Tarif allein würde dich über die Gesamtlaufzeit von 36 Monaten rund 1.228 Euro kosten. Im Bundle mit der Apple Watch landest du bei rund 1.675 Euro – etwa 450 Euro mehr. Dass das ein richtig gutes Angebot ist, zeigt der Blick auf den Einzelpreis der Apple Watch Ultra. Denn für Apples Premium-Modell zahlst du aktuell noch mindestens 800 Euro, also circa 350 Euro zusätzlich.