Apple Watch SE bei Blau im Tarif-Angebot: Hier sparst du richtig

Derzeit ist bei Blau die Apple Watch SE (40 mm) und die Apple Watch SE (44 mm) im Angebot zusammen mit einem Blau Allnet XL Tarif. Darin enthalten sind jeweils 10 Gigabyte LTE-Datenvolumen im Monat sowie eine Telefonie- und SMS-Allnet-Flat. Das Angebot richtet sich also vorrangig an iPhone-User, die einen neuen Tarif und eine Smartwatch gebrauchen können. SE-Watch und Tarif können nicht direkt zusammen genutzt werden, da weder die Watch in dieser Version Mobilfunk-Funktionen anbietet noch Blau eine eSIM anbietet.

Das kann das preiswertere SE-Modell

Die Apple Watch SE ist ein preiswerteres Modell, als die Standardmodelle von Apple – dennoch bietet sie zahlreiche Features der normalen Apple Watch. So lassen sich neben der Uhrzeit auf dem großen und hellen Display auch Nachrichten oder Fotos anschauen. Sie bietet ebenfalls Bluetooth und GPS, eine große App-Auswahl und die Möglichkeit, über Apple Pay zu bezahlen.

Auch deine Herzfrequenz oder deine Schlafqualität lässt sich mit der abgespeckten Version messen. Auf ein Always-On-Display und EKG musst du beim SE-Modell verzichten. Sowohl die 40-mm- als auch die 44-mm-Version kommen mit 32 Gigabyte internem Speicher. Genug für lange Playlisten.

Apple Watch SE plus 10 Gigabyte LTE für unter 20 Euro im Monat

Für 19,99 Euro im Monat bekommst du die Apple Watch SE (40 mm) im Datentarif mit 10 Gigabyte. Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 15,99 Euro für die smarte Armbanduhr inklusive Versandkosten. So liegst du auf 24 Monate gerechnet bei insgesamt knapp 496 Euro. Achtung, jetzt folgt ein wenig Mathematik: Ziehen wir die 261 Euro, die die Smartwatch aktuell laut Preisvergleich mindestens kostet, davon ab, kommen wir auf rund 235 Euro. So zahlst du auf den Monat gerechnet knapp 10 Euro monatlich für den Datentarif mit 10 Gigabyte – ein echtes Schnäppchen.

Machen wir die gleiche Rechnung für die 44-mm-Variante der Apple Watch: Hier zahlst du 20,99 Euro pro Monat für Smartwatch und Tarif. Die Kosten der Apple Watch (derzeit mindestens 279 Euro) abgezogen, liegst du auch hier bei rund 10 Euro im Monat für den Tarif. Bei beiden Tarifen gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Für den Tarif Blau Allnet XL ist kein Anschlusspreis fällig. Neben den 10 Gigabyte LTE-Datenvolumen und der Allnet-Flat ist EU-Roaming inklusive. Deine bisherige Rufnummer kannst du problemlos mitnehmen.