Apple Watch Series 8 im Check: Hier ist die Apple-Smartwatch jetzt günstig

Bei Saturn kommst du momentan bereits ab 439 Euro an eine Apple Watch Series 8. Diese punkten nicht nur mit einem tollen Design, sondern ebenfalls mit zahlreichen sinnvollen Features. Doch auch die günstigere Apple Watch SE und die Ultra-Variante von Apples Smartwatch wissen zu überzeugen. Einen Überblick über die verschiedenen Uhren von Apple gibt es hier.

Apple Watch Series 8 – Das kann Apples Smartwatch

Zuallererst fällt definitiv die Optik der Apple Watch Series 8 ins Auge. Egal, für welches Farbdesign du dich entscheidest, die Smartwatches überzeugen mit einem hochwertigen Look. Doch auch die Technik rund um Apples watchOS Betriebssystem kann sich sehen lassen. Das Always-On Retina OLED-Display sorgt für eine tolle Auflösung und eine optimale Farbdarstellung. Die Bedienung über Touch funktioniert ebenfalls top. Ein weiterer Pluspunkt sind die verschiedenen Funktionen der Apple Watch. Vom Herzfrequenzsensor, über ein Thermometer bis hin zur Schlafanalyse über eine spezielle App gibt es hier zahlreiche sinnvolle Features. Alle Sportler freuen sich übrigens auch über detaillierte Infos zu ihren Work-outs. Vor Schweiß und Wasser musst du dir dabei keine Sorgen machen: Die Smartwatch ist Staubfest nach IPX6 und nach ISO-Norm wassergeschützt bis 50 Meter.

So bleibst du fit: Die Apple Watch Series 8 hilft dir bei deinen Work-outs

In Sachen Sicherheit setzt Apple übrigens auf eine Unfall- und Sturzerkennung. Außerdem kannst du im Notfall mit nur einem Knopfdruck umgehend Hilfe anfordern. Damit all diese Apps auch genügend Platz finden, besitzt die Apple Watch Series 8 einen Speicherplatz von 32 GB. Gefunkt wird bei der Smartwatch via Bluetooth 5.0 und WLAN. Zudem verfügen alle Varianten über GPS. Für die Cellular-Technik musst du hingegen einen extra Aufpreis zahlen – dazu später mehr. Die Akkulaufzeit beträgt rund 18 Stunden, im Stromsparmodus schafft die Uhr laut Apple sogar 36 Stunden. Wichtig zu beachten ist die Armbandgröße. Diese liegt beim 41 mm großen Gehäuse zwischen 130 und 200 mm, die Variante mit dem 45 mm großen Gehäuse besitzt eine Armbandgröße von 140 bis 220 mm.

Die verschiedenen Versionen im Überblick

Die günstigsten Modelle der Apple Watch Series 8 Reihe fangen bei Saturn bei 439 Euro bzw. 475 Euro an – je nachdem für welche Gehäusegröße (41 oder 45 mm) du dich entscheidest. Diese Versionen verfügen jedoch lediglich über GPS-Technik. Wenn du hingegen eine Smartwatch mit Cellular-Technik möchtest, musst du einen Aufpreis von 100 Euro zahlen. Doch dafür haben diese Uhren auch mehr auf dem Kasten: Dank Cellular kann die Apple Watch eigenständig eine Verbindung mit Mobilfunknetzen herstellen. So lassen sich etwa Anrufe tätigen, Musik hören oder Apps verwenden – auch wenn du keinen Zugriff auf dein iPhone oder ein WLAN-Netz hast. Du kannst also auch mal dein Handy zu Hause lassen, wenn du etwa draußen eine Runde joggen gehst.

Die letzte Unterscheidung gibt’s noch beim Gehäusematerial. Die günstigeren Varianten setzen nämlich auf ein Aluminium-Gehäuse. Dadurch kommen die Uhren auf ein Gewicht von 32 g (41 mm) bzw. 38 g (45 mm). Für die Edelstahl-Versionen, welche es übrigens nur mit GPS und Cellular-Technik gibt, zahlst du momentan mindestens 755 Euro beziehungsweise 809 Euro. Dafür punkten diese mit einem festeren Material, was auch für ein erhöhtes Gewicht von rund 42 g (41 mm) respektive 51 g (45 mm) sorgt. Dadurch ist deine Apple Watch jedoch besser gegen Kratzer und Beschädigungen geschützt. Ob dir dies den doch deutlichen Aufpreis wert ist, musst du selbst entscheiden.

→ Apple Watch Series 8 bei Saturn

Alternative zur Series 8: Apple Watch SE & Ultra

Wenn du hingegen nicht ganz so viel für eine Smartwatch von Apple ausgeben möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Apple Watch SE. An diese Uhr kommst du in der GPS-Variante momentan bereits ab 269 Euro (40 mm) oder 309 Euro (44 mm). Mit der Cellular-Technik zahlst du hingegen 329 Euro (40 mm) beziehungsweise 369 Euro (44 mm). Bei der Apple Watch SE handelt es sich um eine preiswerte Smartwatch, die den Fokus klar auf Sport und Fitness legt. So profitierst du auch hier von zahlreichen Infos zu deinen Work-outs sowie einem Herzfrequenzsensor. Zudem punktet das Gerät mit einem – für Smartwatch-Verhältnisse – guten integrierten Lautsprecher und Mikrofon.

Apple Watch Ultra im Einsatz Unterwasser

Die wohl beste und hochwertigste Smartwatch von Apple ist hingegen die Apple Watch Ultra für derzeit rund 999 Euro. Hier bekommst du eine Uhr der Spitzenklasse, die mit einem 49 mm Gehäuse aus Titan daherkommt. Dieses ist nicht nur super robust, sondern auch korrosionsbeständig. Das verbaute Display ist zudem mit 2.000 Nits doppelt so hell wie das der normalen Series 8 Uhren. Generell bist du mit der Apple Watch Ultra perfekt ausgestattet für das nächste Outdoor-Abenteuer. Denn die Uhr hält beispielsweise extreme Temperaturen und Höhen problemlos aus und besitzt einen Kompass samt lautstarker Sirene. Zudem ist die Smartwatch wassergeschützt bis 100 Meter und sogar zertifiziert für Sporttauchen bis zu 40 Meter. Passend dazu fällt die Akkulaufzeit mit 36 Stunden ordentlich lange aus, im Stromsparmodus soll diese sogar noch deutlich länger anhalten. Die Armbandgröße beträgt bei dieser Smartwatch übrigens 165 bis 210 mm.

→ Apple Watches bei Saturn im Überblick