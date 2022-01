Apple Watch bei Aldi für unter 200 Euro: Obacht bei diesem Fitness-Deal

Es kommt oft vor, dass du bei Aldi eine Smartwatch zum Sonderpreis kaufen kannst. Dass eine Apple Watch mit von der Partie ist, ist hingegen selten. Letztmals war das im Weihnachtsgeschäft vergangenen Jahres der Fall. Und jetzt erlebt der identische Deal rund um die Apple Watch ein Comeback. Allerdings nicht wie damals in den Filialen von Aldi Nord, sondern – wenn man so will – exklusiv bei Aldi Süd. Doch Vorsicht: Es handelt sich in gleich doppelter Hinsicht um keine Neuware.

Apple Watch Series 3 als Refurbished-Modelle

Denn was bei Aldi Süd ab dem 27. Januar 2022 als Renewd Watch Series 3 angeboten wird, ist nichts anderes als die Apple Watch Series 3 aus dem Jahr 2017. Aktuell steht bei Apple bereits die Apple Watch Series 7 im Fokus der Vermarktung. Und noch etwas ist wichtig: Der angepasste Name ist bei dieser Smartwatch Programm. Es handelt sich nämlich um Uhren, die schon einmal in Gebrauch waren und denen jetzt als runderneuerte Ware ein zweites Leben geschenkt wird. Bei Smartphones hast du vielleicht schon einmal von „Refurbished“-Ware gehört. Genau in diese Kategorie fällt auch die bei Aldi erhältliche Apple Watch.

Aufgrund ihres Alters solltest du noch etwas anderes im Hinterkopf behalten. Es gilt als sicher, dass die Uhr nicht mehr lange Software-Updates erhalten wird. Zwar kannst du das aktuelle Betriebssystem WatchOS 8 samt zugehöriger Aktualisierungen noch auf der Uhr installieren. Es ist aber schon jetzt fraglich, ob die digitale Armbanduhr im Herbst 2022 das Upgrade auf WatchOS 9 erhält. Denn für den unmittelbaren Vorgänger steht das aktuelle Smartwatch-Betriebssystem bereits nicht mehr zur Verfügung.

Smartwatch mit vielen Extras

Rein technisch verfügt die bei Aldi erhältliche Apple Watch 3 (38 mm) über ein 0,9 Zoll großes Retina-OLED-Display (272 x 340 Pixel), ist mit 8 GB Speicherplatz für Apps und deine Lieblingsmusik ausgestattet und bietet einen integrierten GPS-Empfänger. Auch ein barometrischer Höhenmesser ist mit an Bord. Dass die Uhr aber schon vor ein paar Jahren vorgestellt wurde, zeigt sich unter anderem daran, dass nur Bluetooth 4.2 nutzbar ist. Das reicht bei einer Smartwatch aber in aller Regel vollkommen aus.

Nutzbar ist die Uhr auch beim Schwimmtraining. Denn sie ist wasserdicht (5 ATM). Und natürlich steht auch Apples Sprachassistent Siri zur Nutzung bereit. Deinen Puls kannst du mit der Apple Watch Series 3 messen, einen Sensor für die Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) gibt es hingegen nicht. Der ist erst ab der Apple Watch Series 6 verfügbar. Auch die bei aktuellen Apple Watch Modellen nutzbare Sturzerkennung, die in Notfall-Situationen ein sehr nützliches Feature sein kann, gibt es bei der Apple Watch Series 3 noch nicht.

Was kostet die Apple Watch Series 3?

Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei einer durchschnittlichen Nutzung bei nur 18 Stunden. Du kannst also davon ausgehen, dass du die Uhr täglich mit neuer Energie versorgen musst. Aldi Süd verkauft die runderneuerte Apple Watch Series 3 mit WLAN-Unterstützung (ohne LTE) ab dem 27. Januar 2022 zu einem Preis von 169 Euro. Überraschend sind das 14 Euro mehr als im Dezember bei Aldi Nord.

Neu ist die Apple Watch Series 3 trotz ihres Alters ebenfalls noch zu haben. Sogar bei Apple. Dort werden für das beworbene 38-mm-Modell aktuell 219 Euro fällig. Im Online-Fachhandel kannst du ein paar Euro sparen. Dort steht das Uhrenmodell aktuell zu Preisen ab 208 Euro zum Kauf bereit. In der Vergangenheit ist im Rahmen von Sonderangeboten aber auch der Neuwarenpreis schon mehrfach (deutlich) unter die 200-Euro-Marke gerutscht.

