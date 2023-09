Apple Tarif-Hammer: Sicher dir das iPhone 14 Pro & spare über 350 Euro

Auch wenn das iPhone 15 mittlerweile schon quasi vor der Tür steht, lohnt sich das Vorgänger-Modell natürlich immer noch. Immerhin liefert dir Apple mit dem iPhone 14 Pro ein absolutes Oberklassen-Smartphone samt schickem OLED-Display und Top-Prozessor. Wenn du dir das starke Handy günstig sichern möchtest, solltest du dir diesen Tarif-Deal nicht entgehen lassen. Hier gibt’s das iPhone nämlich schon für nur einen Euro zu einem 25 GB starken 5G-Tarif dazu. Kein Wunder, dass du bei dem Deal über 350 Euro sparen kannst.

25-GB-Tarif zum iPhone 14 Pro: Das wird dir hier geboten

Bei dem 25 GB starken O 2 -Tarif bist du mit einer flotten Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers unterwegs. Egal, ob HD-Streaming, Social Media oder alltägliches Surfen – mit dieser Bandbreite sollte alles stets flüssig laufen. Außerdem profitierst du von dem coolen Grow-Vorteil, dank dem deine mobilen Daten jährlich um weitere 5 GB wachsen. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

All das kostet dich im Bundle mit dem iPhone 14 Pro monatlich 49,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Für das Apple-Gerät zahlst du hingegen nur einen Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Darüber hinaus musst du mit Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro rechnen. Doch es gibt auch noch eine Möglichkeit zu sparen: Aktuell bietet dir O 2 einen satten 200 Euro Wechselbonus, wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst. Hiervon solltest du also auf jeden Fall Gebrauch machen!

Über 350 Euro Ersparnis: So rechnet sich der Tarif-Deal

Doch wie rechnet sich der Tarif-Deal und wie viel kannst du hierbei wirklich sparen? Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Bundle Gesamtkosten in Höhe von 1.645 Euro an. Holst du dir das iPhone 14 Pro – welches im Netz aktuell mindestens 974 Euro kostet – und den O 2 -Tarif hingegen einzeln, musst du 2.001 Euro blechen. Du sparst bei dem Angebot also satte 356 Euro!

iPhone 14 Pro: Ein top Apple-Gerät zum kleinen Preis

Mit dem iPhone 14 Pro bekommst du ein absolutes Top-Smartphone zum O2-Tarif. So punktet das Apple-Gerät insbesondere mit seinem schicken 6,1 Zoll OLED-Display. Aufgrund der geringen Größe liegt das iPhone nicht nur super in der Hand, der Bildschirm weiß mit einer Pixeldichte von 461 ppi und 120 Hz auch technisch vollends zu überzeugen. Das Super Retina XDR Display verfügt außerdem über eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits.

Apple iPhone 14 Pro Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro (6/128 GB): 1299 €, iPhone 14 Pro (6/256 GB): 1429 €, iPhone 14 Pro (6/512 GB): 1689 €, iPhone 14 Pro (6/1000 GB): 1949 € Marktstart September 2022

Wie bei Apple-Geräten üblich, überzeugt auch das iPhone 14 Pro zudem mit einer tollen Performance. Dafür sorgt neben iOS 16 auch der verbaute Bionic A16 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher. Hobbyfotografen knipsen mit der 48-MP-Hauptkamera außerdem schicke Schnappschüsse, müssen aber mit 128 GB Speicherplatz auskommen.

