Bei MediaMarkt startet die Apple Week. Seit dem Wochenende läuft die Aktion bereits im Online-Shop, ab Montag auch im Markt. Wir zeigen, welche Apple-Produkt dabei sind – und welche zu echten Schnäppchen werden. Im Angebot sind iPads, MacBooks, iPhones und zudem einiges an Original-Zubehör. Dabei werden teilweise neue Allzeit-Bestpreise erreicht. Wir geben einen Überblick der besten Deals und zeigen, was du zu den Angeboten wissen musst.

Apple Pencil: Beide Generationen im Angebot

Apple-User beschreiben den Stift-Einsatz als absolut intuitiv und als sinnvolle Erweiterung zum iPad. Bei der Apple-Week von MediaMarkt sind nun beide Generationen des Apple Pencils im Angebot. Wer jetzt intuitiv zur neueren, zweiten Generation greifen will, sollte vorsichtig sein. Welcher Apple Pencil der richtige ist, hängt vom genutzten iPad ab.

Die zweite Generation wurde für das iPad Pro 11 das iPad Pro 12,9 (3. Generation) und das iPad Air (4. Generation) entwickelt. Für alle anderen ist die erste Generation passend. Welcher Pencil sich für welches iPad eignet, schlüsselt Apple auf dieser Seite auf.

Zu den Preisen bei der Apple-Week:

→ Apple Pencil 1. Generation – 96,50 Euro

→ Apple Pencil 2. Generation – 116 Euro

Neues iPad zum Tiefstpreis

Das aktuelle iPad (2020) mit 10,2 Zoll Bildschirmdiagonale wird in der WiFi-Version zum neuen Bestpreis gehandelt. MediaMarkt bietet das Apple-Tablet für 333,38 Euro an. Damit unterbietet der Händler den bisherigen Tiefstpreis (347 Euro). Der Ursprungspreis des in diesem Jahr vorgestellten iPads liegt bei 370 Euro.

Das Tablet bietet 32 GB internen Speicher. Die 128-GB-Version (466,90 Euro) ist leider nicht im Angebot. Angetrieben wird das iPad vom Apple A12 Bionic Prozessor. Das 10,2 Zoll (25,91 Zentimeter) große Retina-Display bietet eine Auflösung von 2.160 x 1.620 Pixeln, aufgeladen wird über einen Lightning-Anschluss und ein im Lieferumfang enthaltenes Lightning-auf-USB-C-Kabel. Die Benutzeroberfläche ab Werk ist iPadOS 14 – die Tablet-Variante von iOS 14.

→ Hier geht’s zum Angebot

Der passende Eingabestift für dieses iPad ist der Apple Pencil (1. Generation). Er kostet bei MediaMarkt, wie oben beschrieben, 96,50 Euro, war jedoch auch schon einmal günstiger. Zuletzt beispielsweise am Amazon Prime Day.

iPhones, MacBooks und AirPods im Angebot

Hingucker-Angebot bei den Apple-Deals sind auch die AirPods, Apples True-Wireless-Kopfhörer. Die zweite Generation der Ohrstecker kostet im Angebot 126,71 Euro. Neben MediaMarkt hat unter anderem Amazon das Angebot gekontert und ist beim Preis gleichgezogen.

Außerdem findet sich auf der Angebote-Seite zahlreiches Zubehör für MacBooks – etwa Mäuse und Tastaturen -, einige MacBook-Modelle – sogar unter 1.000 Euro – und iPhones mit oder ohne Vertrag. Hier ist eine kleine Übersicht der besten Angebote:

Alle Angebote gelten ab sofort im Online-Shop und seit Montag, 2. November, auch in den Filialen. Gerade Apple-Produkte laufen Gefahr, schnell ausverkauft zu sein, wenn die Preise echt gut sind. Ende der Aktion ist dann spätestens am 9. November.

In der Tarifewelt von MediaMarkt gibt es neue Deals zu iPhone-Modellen wie dem iPhone 11 oder dem iPhone 11 Pro.

Office 365, seltene Hue-Deals und FritzBox-Kombi

Weitere Angebote außerhalb der Apple-Welt sind ebenfalls ab sofort bei MediaMarkt verfügbar. Darunter etwa das Microsoft 365 Family Jahresabo für bis zu 6 Nutzer (für 58,48 Euro) oder das Smart-Home-Set von AMV, bestehend aus einer FritzBox 7590 und zwei Heizkörperthermostaten FritzDECT 301 (zusammen 239,79 Euro).

Ebenfalls nicht zu verachten, weil in dieser Form noch nie im Angebot gesehen: Die Philips Hue Play HDMI Sync Box und die Hue Bridge kosten in einem Paket nur 223,23 Euro. Zum Vergleich: Die Sync Box alleine kostet sonst 250 Euro, die Hue Bridge einzeln 45 Euro. Wozu das ganze? In Verbindung mit Leuchten oder dem neuen Gradient Lightstrip beziehungsweise Lightbars macht dieses Set deinen Fernseher zum Ambilight-TV – selbst wenn er nicht von Philips ist.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.