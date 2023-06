Apple Mega-Angebot: iPhone 14 Pro Max mit 5G-Tarif und Gratis-iPad

Du möchtest Apples bestes iPhone dein Eigen nennen? Bei O2 bekommst du jetzt im Bundle aus iPhone 14 Pro Max im Tarif ein iPad 10 (2022) faktisch gratis dazu und sparst weiteres Geld. Im Tarif allein stehen dir 50 GB Datenvolumen zur Verfügung, welches mit der Zeit noch größer wird. Außerdem surfst du im 5G-Netz und kannst dein iPhone so auch unterwegs perfekt nutzen. Würdest du dir den Tarif und das iPhone einzeln kaufen, müsstest du bereits mehr zahlen, als in diesem Bundle. Und hier bekommst du sogar noch ein iPad 10 für dein Geld einfach dazu. Wir schauen uns den Deal genauer an.

iPhone 14 Pro Max mit mitwachsendem Tarif: Details zum Deal

Das iPhone 14 Pro Max bietet dir bereits das beste vom besten und kommt mit einer High-End-Ausstattung bei Display, Kamera, Prozessor und Verarbeitung. Dazu passen die Tarife von O₂ jetzt noch mehr, da sie vor Kurzem ein Upgrade mit besseren Konditionen erhalten haben. So bieten die SIM-only-Tarife jetzt etwa einerseits ein höheres Start-Volumen. Andererseits kommt jeder der Tarife mit dem sogenannten Grow Vorteil. Hierdurch steigt das Datenvolumen Jahr für Jahr an und wächst somit mit deinem potenziell steigenden Bedarf – der Preis bleibt jedoch gleich.

Für den O₂ Mobile M Boost – der auch im Bundle enthalten ist – bedeutet das etwa: Hier steht dir nun 50 GB Datenvolumen zur Verfügung, das sich Jahr für Jahr um weitere 5 GB erhöht. Je nach Standort-Verfügbarkeit surfst du hiermit im 4G- oder 5G-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Außerdem ist eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten, ebenso wie EU-Roaming. Weiterhin cool: Dank der Connect-Option kannst du dein Datenvolumen auf bis zu zehn Geräten nutzen und es somit auch mit deinen Liebsten teilen.

Durchgerechnet: Lohnt sich der Deal?

Nun zu den Kosten: Bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten zahlst du für das Bundle aus Tarif, iPhone 14 Pro Max und iPad (10 Gen.) 65,99 Euro im Monat. Dazu kommen noch einmalig 17,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und Versandkosten – ein Anschlusspreis fällt allerdings nicht an.

Doch wie gut ist das Angebot nun? Schauen wir uns folgende Rechnung an. Der Tarif allein würde dich normalerweise 37,99 Euro monatlich kosten, das iPhone kostet derzeit mindestens rund 1.095 Euro und die Kosten für das iPad liegen bei mindestens 488 Euro. Somit würdest du bei der Einzelanschaffung über die Laufzeit von 36 Monaten auf Kosten von rund 2.950 Euro kommen. Im Bundle zahlst du jedoch nur etwas mehr als 2.350 Euro. Du sparst also fast 600 Euro. Somit bekommst du das iPad sozusagen gratis und sparst sogar noch weiteres Geld – ein starker Deal.