Als das iPhone 11 Pro vor fast genau einem Jahr auf den Markt kam, kostete das Smartphone in der 64-GB-Version noch satte 1.149 Euro. Ein Android-Handy wäre in der Zwischenzeit enorm im Preis gefallen, doch Apple-Geräte unterliegen keinem solch drastischen Preisverfall. Kein wunder also, dass das Apple iPhone 11 Pro bei namhaften Händlern auch heute noch weit über 900 Euro kostet – das ist zumindest der Regelfall. Aktuell bieten MediaMarkt, Saturn und Amazon das Handy zu einem guten Preis von jeweils knapp 906 Euro an, doch es geht auch deutlich günstiger.

Apple iPhone 11 Pro für rund 856 Euro bei Saturn

Um das iPhone 11 Pro zum bisherigen Bestpreis zu erwerben, muss man ein wenig tricksen – wenngleich nicht viel. Denn das Angebot stammt zwar von Saturn, kann allerdings nur über den offiziellen eBay-Kanal des Händlers wahrgenommen werden. Dort kostet das Apple iPhone 11 Pro aktuell ebenfalls knapp 906 Euro, doch dem Gutschein „PROTECHNIK20“ (gültig bis zum 16. September) lassen sich hier satte 50 Euro vom Kaufpreis abziehen. Der Gutschein muss dabei an der Kasse in ein entsprechendes Feld eingetragen werden und wird daraufhin sofort abgezogen. Zudem ist der Versand kostenlos, sodass die Kosten im Endeffekt rund 856 Euro betragen. So günstig war das iPhone 11 Pro laut Informationen von günstiger.de noch nie, und das auch abseits von namhaften Händlern.

Die Bestellung ist selbstverständlich durch den eBay-Käuferschutz geschützt und der Inlandsversand sowie der Rückversand sind kostenlos.

iPhone 11 Pro: So gut ist das High-End-Smartphone

Natürlich haben wir das iPhone 11 Pro seinerzeit umfassend getestet. Und das Ergebnis hätte kaum besser sein können. So erhielt das Oberklasse-Handy 5 von 5 möglichen Sternen, wobei der Tester insbesondere das tolle Display, die hohe Arbeitsleistung, die gute Kamera und die gut verarbeitete Rückseite lobte. Doch natürlich war nicht alles perfekt. Kritisiert wurden die fehlenden 5G-Unterstützung, Speichererweiterung und der manuelle Kamera-Modus. Und auch der hohe Kaufpreis wurde beinahe schon traditionell ebenfalls bemängelt.

