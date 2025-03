Apple-Produkte sind nicht gerade dafür bekannt, wirklich günstig zu sein. Umso mehr hat uns überrascht, dass MediaMarkt das iPad der 10. Generation jetzt mit einem für Apple-Verhältnisse ordentlichen Rabatt rausschmeißt. Wie du den Preis für das Tablet noch weiter drücken kannst, sodass du es sogar zum besten Preis aller Zeiten bekommst, verraten wir weiter unten im Text.

Apple iPad: Das kann das Tablet

Apple hat sein iPad mit einem 10,9-Zoll-Liquid-Retina-Display versehen. Dieses gibt deine Inhalte in brillanten Farben und scharfen Details wieder. Dank verschiedener Features wie eines Splitscreens oder der Kompatibilität mit dem Apple Pencil (USB-C oder 1. Generation) ist es auch optimal zum Arbeiten oder für die Uni geeignet. Wenn du möchtest, kannst du ebenso das hauseigene Magic Keyboard Folio verbinden und das Tablet dadurch wie einen Laptop nutzen. Der Akku soll dabei bis zu 10 Stunden halten. Angetrieben wird das Ganze von einem A14 Bionic Chip, der eine flüssige und reibungslose Benutzung garantiert. Für Selfies oder Videotelefonie ist eine 12-MP-Frontkamera verbaut.

Beim Kauf kannst du dich entweder für 64 GB oder 256 GB internen Speicher entscheiden. Einen Mittelweg gibt es hier nicht. Der Speicher ist außerdem nicht erweiterbar, überleg dir also vor dem Kauf gut, welche Option die bessere für dich ist. Zu haben gibt es das iPad in vier verschiedenen Farben. Neben klassischem Silber auch in Blau, Gelb oder Pink. Es handelt sich hier um die WiFi-Variante des Apple-Tablets, surfen kannst du also nur, wenn du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist. Kleiner Tipp: Wer unterwegs trotzdem auf dem größeren Tablet-Bildschirm streamen möchte, kann in Apps wie Netflix oder Disney+ zuhause Serien und Filme herunterladen und sie anschließend auf Reisen streamen.

So kommst du an den Tiefstpreis

So viel zahlst du als registriertes Mitglied

Egal, ob du dich für die 64 GB oder die 256 GB Variante entscheidest, bei MediaMarkt bekommst du gerade beide Apple-Modelle zum absoluten Tiefstpreis. Die 64-GB-Version schlägt mit 299 Euro zu Buche. Das ist ohnehin schon der beste Preis im ganzen Netz.

Der Clou kommt aber jetzt erst. Wenn du dich kostenlos als myMediaMarkt-Mitglied registrierst, sparst du dir weitere 20 Euro. Das Ganze funktioniert innerhalb von wenigen Klicks und hat eigentlich nur Vorteile. Du sammelst unter anderem Punkte, mit denen du langfristig bares Geld sparen kannst. Als Mitglied zahlst du nur 279 Euro für das Tablet, was den ohnehin schon historisch niedrigen Preis noch weiter nach unten drückt.

Für den größeren Speicher verlangt MediaMarkt 399 Euro. Für registrierte Kunden stehen allerdings nur 379 Euro auf der Rechnung. Der Preisverlauf des iPads ist dadurch wirklich beeindruckend. Noch vor wenigen Tagen hättest du hier nämlich über 500 Euro auf den Tisch legen müssen.

Wie lange das Angebot gilt, können wir leider nicht genau sagen. Fakt ist allerdings, dass es sich hier um einen wahnsinnig guten Preis für die Apple-Geräte handelt, sodass du bei Interesse am besten nicht allzu lange zögern solltest.

