Homepod Mini zum Tiefpreis: Apples Smart Speaker günstig kaufen

In den Apple-Week-Angeboten, die seit dem Freitagmorgen bei MediaMarkt online sind, sticht dieses Angebot vielleicht nicht besonders hervor – es ist allerdings in der Tat bemerkenswert. Der kleine Smart Speaker Apple Homepod Mini rutscht nicht nur leicht im Preis, sondern er wird mit einem Preis von 84 Euro sogar zum echten Apple-Schnäppchen.

Homepod Mini Deals auch mit Smart-Home-Kombis

Solo ist der Homepod Mini also bereits richtig günstig, so günstig wie nirgends sonst im Netz. Der nur 345 Gramm schwere und annähernd tennisballgroße Speaker beeindruckt mit einer für seine Größe herausragenden Soundqualität und ist per Siri-Sprachsteuerung bedienbar sowie per HomeKit ins Apple-dominierte Smart Home einbindbar.

Der Lautsprecher ist für Apple-Verhältnisse äußerst günstig auf den Markt gekommen. Beim Hersteller kostet er 99 Euro (UVP). Ein Preis der so bis heute oft Bestand hat. Zunächst war der Smart Speaker sogar monatelang ausverkauft. Günstiger als 90 Euro war er selten, was das aktuelle MediaMarkt-Angebot umso bemerkenswerter macht.

Das Einzel-Angebot gilt für den Homepod mini sowohl in „Space Grau“, also einem dunklen, beinahe schwarzen Farbton als auch in der weißen Variante. Allerdings gibt es auch Schnäppchen-Kombis, in denen sich der Smart Speaker lohnt und die den Grundstein für ein Smart Home mit Apples HomeKit legen können.

So gibt es den Homepod mini in der Kombination mit dem smarten Heizkörperthermostat Eve Thermo. Das kostet einzeln bereits 80 Euro. Zusammen mit dem Homepod werden im Set 149 Euro fällig. Das zweite Angebots-Set umfasst den Homepod mini mit der intelligenten Steckdose Eve Energy – Einzelpreis rund 40 Euro – für zusammen 117 Euro. Die smarte Steckdose lässt sich per Smart-Home-Steuerung bedienen und misst unter anderem den Stromverbrauch. Hiermit kannst du etwaige Stromfresser im Haushalt ausfindig machen und im Verbrauch eingrenzen. Die Set-Angebote findest du, wenn du auf der Produktseite des Homepod mini etwas herunterscrollst. Oder du legst beide Produkte in den Warenkorb und erhältst dort den Rabatt.

→ Apple Homepod mini im Angebot sichern

Apple Week bei MediaMarkt: Auch iPads im Angebot

Bei der Apple Week sind auch einige iPads im Angebot. So zum Beispiel das iPad mini (2019) für 349 Euro oder auch das 12,9 Zoll große Apple iPad Pro, das in der WiFi-Variante 999 Euro kostet. Passendes Zubehör ist ebenfalls leicht reduziert. So kostet der Apple Pencil der ersten Generation 92 Euro, der Eingabestift der zweiten Generation steht mit 125 Euro in den Angeboten. Beides gute, aber keine Rekordpreise. Alle Apple-Week-Angebote gelten erst einmal bis zum 18. November (19:59 Uhr).