Apple-Handy für 1 Euro: Bei diesem Tarif kommst du günstig an ein iPhone

Bei Blau gibt es momentan ein interessantes Tarif-Angebot rund um das iPhone 11. Dieses ist zwar schon einige Jahre auf dem Markt, besticht jedoch immer noch mit einer ordentlichen Leistung und tollen Funktionen, dazu ist es dank Apples nachhaltiger Modellpflege immer noch voll auf Stand. Beim Mobilfunkanbieter bekommst du das Apple-Gerät zum Schnäppchen-Preis von nur einem Euro zum Tarif dazu. Für die 10 GB Datenvolumen im O2-Netz fallen dann noch 27,99 Euro im Monat an – auf Wunsch gibt es den Tarif aber auch mit mehr Datenvolumen.

Darum lohnt sich das iPhone 11 immer noch

Es muss nicht immer nur das neueste Apple-Handy sein, auch das iPhone 11 weiß immer noch zu überzeugen. So punktet das Gerät etwa mit dem A13 Bionic Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher. Das Gesamtpaket sorgte in unserem Test aber dennoch für eine ausreichende Leistung im Alltag. Auch der Akku muss sich mit einer Kapazität von 3.110 mAh nicht vor den neueren Apple-Handys verstecken, immerhin kommt das neuste iPhone 14 nur auf 3.279 mAh. Verbaut wurde beim iPhone 11 übrigens ein 6,1 Zoll großes IPS-Display mit einer Pixeldichte von 324 ppi. Dies ist im Vergleich zu neueren Modellen zwar durchaus ein Rückschritt, wenn es jedoch nicht immer nur das Beste vom Besten sein muss, kann dies ausreichen. Zudem liegt das Smartphone mit seiner geringen Größe optimal in der Hand und besticht durch die gewohnt gute Verarbeitung von Apple-Geräten.

Apple iPhone 11 Software iOS 13 Prozessor A13 Bionic Display 6,1 Zoll, 828 x 1.792 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.110 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Schwarz, Weiß, Violett, Grün, Gelb, Rot Einführungspreis iPhone 11 (4/64 GB): 799 € Marktstart September 2019

Ein valider Kritikpunkt ist hingegen der geringe Speicherplatz von gerade einmal 64 GB. Auch die Haupt- und Selfie-Kameras mit jeweils 12,2 Megapixel sorgen auf dem Papier nicht für Jubel unter den Hobbyfotografen. In unserem Test wussten die Schnappschüsse vom iPhone 11 jedoch vollends zu überzeugen. Außerdem punktet das Handy mit einem Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie der Face-Unlock Technologie. Gefunkt wird mit den Standards rund um Bluetooth 5.0 und NFC für mobiles Zahlen. Auf 5G musst du hingegen verzichten, dies nutzen im Alltag aber ohnehin nicht viele.

Vor allem das Preisschild von nur einem Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) für das iPhone 11 kann sich absolut sehen lassen. Obwohl das Smartphone bereits seit 2019 auf dem Markt ist, kostet es im Netz einzeln nämlich immer noch rund 497 Euro.

Der Tarif zum Apple-Handy – ein guter Deal?

Bei dem Tarif zum iPhone 11 hast du die Wahl zwischen verschiedenen Datenpaketen. Für monatlich 27,99 Euro bekommst du beispielsweise 10 GB LTE-Datenvolumen. Für lediglich zwei Euro mehr im Monat gibt’s jedoch bereits satte 15 GB – was unsere Empfehlung ist. Egal, für wie viele mobile Daten du dich entscheidest, gesurft wird im O 2 -Netz. Dabei kommst du im Download auf eine Bandbreite von bis zu 25 MBit/s, der Upload schafft hingegen maximal 11,2 MBit/s. Darüber hinaus profitierst du von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Außerdem ist EU-Roaming inklusive.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Tarif-Angebot mit 15 GB insgesamt rund 721 Euro. Verrechnet man dies mit den Kosten für das iPhone 11, kommt man auf einen Effektivpreis von knapp 9,32 Euro – was für den 15 GB Tarif mit dem Apple-Handy durchaus ein toller Deal ist.