Saturn hat für Apple-Fans immer noch ein paar gute gute Angebote auf Lager. Die „Apple Days“ laufen noch bis zum Abend des 2. Februar und bringen einige Schnäppchen aus der Apfel-Welt mit sich.

→ Direkt zu den Apple-Angeboten

iPhones mit Vertrag im Angebot

Neben Hardware-Deals wie dem zum Apple Pencil, sind auch Vertrags-Bundles im Angebot bei Saturn. Der hauseigene Tarifeshop empfiehlt dabei zwei Angebote mit einem iPhone XR oder einem iPhone 11:

iPhone XR (einmalig 49 Euro) mit O2 Free M (Allnet-Flat, 10 GB LTE Max, Weitersurf-Garantie mit 1 MBit/s) für 29,99 Euro pro Monat, einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr



iPhone 11 (einmalig 29 Euro) mit green LTE (Allnet-Flat, 26 GB LTE, Vodafone-Netz) für 39,99 Euro pro Monat, einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr



Apple Pencil für unter 90 Euro

Der Apple Pencil wertet dein iPad auf. Wenn du ohnehin schon ein Apple-Tablet besitzt – ganz egal, ob die Mini-, Air- oder gar die Pro-Variante – bereichert der Eingabestift die Funktionsweise deines Arbeitsgeräts.

Der Apple Pencil kostet bei Saturn im Angebot derzeit 89 Euro und ist damit so günstig, wie nirgends sonst. Wichtig: Der Apple Pencil der ersten Generation ist nicht voll mit neueren iPads kompatibel (mehr dazu).

Die Lösung: Auch die zweite Generation des Apple Pencil ist im Angebot – mit 135 Euro allerdings deutlich teurer.

iPhone 11 zum Angebotspreis

Auch das noch recht neue iPhone 11 ist im Angebot. Saturn verkauft das Apple-Smartphone zum Preis von 764 Euro – ein Jahr Gratis-Zugang zu Apple TV ist inklusive, was das Angebot deutlich verbessert. Das iPhone 11 ist zwar „nur“ die Nummer 3 in der Hackordnung der aktuellen iPhone-Riege. So gibt es hier zum Beispiel ein LC-Display statt eines OLED-Panels wie beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Die leichten Abwertungen in der Technik sorgen aber für den deutlich geringeren Preis. Nicht nur deshalb werden dem iPhone 11 die größten Chancen auf dem Absatzmarkt eingeräumt.

Verfügbar ist das iPhone 11 im Saturn-Deal übrigens in den Farbversionen Schwarz, Weiß, „(Product) RED“, Violett, Grün und Gelb. Die gelbe Variante ist bei Amazon (752,60 Euro) derzeit geringfügig günstiger. Hier geht’s zum aktuellen Preisvergleich.

Wenn du es doch etwas ausgereifter und mit gleich drei Kameras magst: Auch das iPhone 11 Pro ist im Angebot. Der Preis von 1.099 Euro stellt aber nicht den Bestpreis dar: den findest du stets im Preisvergleich.

Weitere iPhones im Angebot (jeweils mit eine Jahr Apple TV):

MacBook-Deals

Wenn du einen neuen Apple-Laptop brauchst, gibt es einige Konfigurationen zu Top-Preisen bei Saturn. Attraktiv ist zum Beispiel das MacBook Air mit i5-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB SSD für 999 Euro. Als MacBook Pro kostet diese Konfiguration mit besserer Grafikkarte 1.299 Euro

Willst du richtig hoch hinaus und brauchst für Arbeit oder Hobby ordentlich Leistung, ist ein Blick auf das neue MacBook pro 16 interessant: Bei Saturn kostet das Gerät immer noch 2.399 Euro. Unter der Haube stecken aber ein i7-Prozessor, 16 GB RAM, eine 512 GB SSD-Festplatte und die AMD RAdeon Pro 5300M Grafikkarte. Pures High-End also.

Noch mehr High-End Performance-Notebooks: Diese 6 Laptops sind 2020 wichtig

Wenn du nur auf der Suche nach ergänzender Software bist: Das Paket aus Microsoft Office 365 und McAffee LiveSafe Antivirus kostet 59,99 Euro. Dieser Deal ist auch für nicht-Apple-Fans interessant.

iPad Pro: WiFi-Version für unter 1.000 Euro

Das iPad Pro ist die mobile Performance-Maschine von Apple. Der Anspruch ist, dass ein iPad Pro nicht nur ein Tablet ist, sondern quasi einen vollwertigen Computer ersetzt und dabei maximal mobil einsetzbar ist.

Für 979 Euro verkauft Saturn das iPad Pro in der Version von 2018, ausgestattet mit 64 GB Speicher und einem 12,9 Zoll großen Display. (Preisvergleich)

Rund um die Saturn „Apple Days“

Im digitalen Prospekt von Saturn findest du weitere Apple-Angebote aus den Bereichen „Zubehör“, „Smartphone“ und „Computer und Tablet“. iPhone-Hüllen, Apple-TV Boxen oder die True-Wireless-Kopfhörer AirPods.

Die Aktion bei Saturn dauert noch bis Sonntag, 2. Februar. Ende ist pünktlich zur Tagesschau um 19:59 am Abend. Je nachdem werden jeweils noch 1,99 Euro Versandkosten aufgeschlagen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.