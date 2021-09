Apple Arcade & Apple Music: Abos vorübergehend gratis und werbefrei

Apple-Nutzer haben derzeit Grund zur Freude. Sowohl die Spieleplattform Apple Arcade als auch der Musik-Streamingdienst Apple Music können derzeit für jeweils vier Monate kostenfrei genutzt werden. Die Aktion rund um Apple Music wird dabei von MediaMarkt angeboten. Alles, was Interessierte dafür tun müssen, ist, den entsprechenden MediaMarkt-Aktionslink anzuklicken und den Anweisungen zu folgen. Dabei sind jedoch einige Aspekte zu beachten: Zunächst einmal richtet sich die Aktion lediglich an Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Mindestalter: 16 Jahre. Noch wichtiger ist allerdings, dass das kostenfreie Abonnement nicht automatisch ausläuft. Falls dieses nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf des Probezeitraums gekündigt wird, müssen sich Kunden auf Unkosten in Höhe von 9,99 Euro pro Monat einstellen.

Wenn du die Anforderungen erfüllst, bekommst du vier Monate lang Zugang zu über 70 Millionen Songs, die du werbefrei streamen oder heruntergeladen kannst. Apple Music funktioniert dabei nicht nur auf Apple-Geräten wie einem iPhone, einem HomePod oder einer Apple Watch, sondern auch auf Windows-PCs, Android-Smartphones sowie den Sonos-Lautsprechern und Amazon Echo.

Apple Arcade: Viermonatiger Testzeitraum

Bei Otto findet zeitgleich eine nahezu identische Aktion statt. Allerdings steht hier nicht Apple Music, sondern die Spieleplattform Apple Arcade im Fokus. Auch diese lässt sich im Rahmen eines Probezeitraums vier Monate lang kostenfrei, werbefrei und ohne In-App-Käufe nutzen. Anwender erhalten über den Otto-Aktionslink Zugriff auf über 180 „Arcade Originale, zeitlose Klassiker und legendäre Spiele des App Store“. Das Angebot wahrnehmen können allerdings ausschließlich Nutzer mit einem iPhone, einem iPad, einem iPod touch, einem Mac oder einer Apple-TV-Box. Zudem benötigen Interessierte eine Apple-ID. Kinder unter 13 Jahren können somit nicht eigenständig teilnehmen.

Wichtig: Du musst auch das viermonatige Apple-Arcade-Probeabo rechtzeitig kündigen. Andernfalls verlängert es sich automatisch. Kostenpunkt: 4,99 Euro pro Monat.

Jetzt weiterlesen Apple-Event bestätigt: Jetzt kommt das neue iPhone