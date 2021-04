Lidl verkauft Apple AirPods 2 zum Sonderpreis - wirklich günstig?

Bei Lidl kannst du dir ab dem 6. Mai nicht nur das Samsung Mega Pack kaufen, sondern auch kabellose In-Ear-Kopfhörer von Apple, die AirPods 2 (2019), zum Sonderpreis abstauben. Allerdings nur offline und nicht online über die Homepage von Lidl. Wir verraten dir, ob es sich bei dem Angebot des Lebensmitteldiscounters wirklich um einen guten Kopfhörer-Deal handelt.

Lidl verkauft Apple-Kopfhörer zum Sparpreis

Wenn du dich für kabellose Bluetooth-Kopfhörer interessierst, die man einfach in die Ohren stecken und bis zu fünf Stunden nutzen kann, hat Lidl ein interessantes Angebot für dich. Denn die Apple AirPods 2 2019 (2. Generation) kannst du dir ab Donnerstag kommender Woche in deutschlandweit allen Lidl-Filialen für 125 Euro kaufen. Bei Apple selbst musst du dafür aktuell 179 Euro bezahlen. Wichtig: Es handelt sich bei dem Lidl-Angebot nicht um die neueren AirPods Pro, die Apple aktuell mit kabellosem Ladecase für 279 Euro verkauft.

AirPods 2 (2019) kaufen: Wo gibt es das günstigste Angebot?

Die viel entscheidendere Frage ist aber, ob 125 Euro wirklich ein Schnäppchen sind. Und hier zeigt ein aktueller Preisvergleich: Lidl haut Stand heute einen neuen Top-Preis raus. Momentan werden für die AirPods 2 (2019) in anderen Onlineshops mindestens knapp 128 Euro fällig. Und oft musst du on top noch zusätzliche Versandkosten zahlen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Rahmen von anderen Sonderaktionen konnte man die AirPods 2 von Apple in der Vergangenheit auch schon für unter 100 Euro kaufen.

Deutlich mehr Komfort und auch eine bessere Audio-Qualität kannst du dir übrigens sichern, wenn du dich für Apples neue Over-Ear-Kopfhörer, AirPods Max, entscheidest. Die kosten mit einem Preis von rund 610 Euro aber auch deutlich mehr als die kleinen In-Ear-Modelle. Abseits von Apples Onlineshop musst du aktuell mindestens 589 Euro einplanen. Apple-Produkte haben auch im Audio-Segment ihren Preis.