App-Tarif für 10 Euro im Telekom-Netz – Einfach, flexibel und ohne Nebenkosten

Einfach und flexibel – so lässt sich der Tarif von fraenk am besten beschreiben. Doch was macht das Angebot mit dem Direkt-Tarif so besonders? Wir gucken genau rein. Seit kurzem gibt es dazu nochmal mehr fürs Geld.

Für nur 10 Euro im Monat bekommst du aktuell die fraenk Flat mit 7 GB LTE-Datenvolumen im mehrfach ausgezeichneten Telekom Netz (zuletzt waren es zum gleichen Preis „nur“ 5 GB). Dabei surfst du mit bis zu 25 Mbit/s durchs Internet, während du beim Upload zumindest noch auf 10 Mbit/s kommst. Dazu wird dir auch noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS geboten, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Weitere Ausgaben, etwa durch Anschlusskosten, fallen nicht an. Hinter fraenk steht die Telekom-Marke congstar.

Das interessante an fraenk ist aber vor allem, wie einfach alles geht. Das fängt schon beim Vertragsabschluss an: Lade dir einfach die fraenk-App für iOS oder Android aus dem App Store oder Google Play herunter (Link führt via Smartphone direkt zum richtigen App Store). Fährst du dort fort, kannst du wahlweise kostenlos deine alte Rufnummer mitnehmen und den Vertrag direkt über dein Handy abschließen. Das Prozedere ist bekannt von Tarifen wie Freenet Funk und auch Vodafones CallYa Digital funktioniert ähnlich.

Zahlen kannst du dabei mit PayPal oder per SEPA-Lastschrift. Bereits nach wenigen Tagen hast du deine neue SIM-Karte im Briefkasten und darfst lossurfen. Aber es geht auch binnen Minuten: Zusätzlich kannst du dich nämlich auch für eine eSIM entscheiden, dann geht das Verfahren noch schneller und du surfst noch am Tag des Abschlusses mit deinem neuen Tarif durchs Telekom-Netz. Viele moderne Smartphones – etwa alle iPhones ab dem iPhone 12, die Google Pixels und auch einige Samsung-Handys – sind eSIM-fähig.

Flexibilität als großes Plus

Ein weiterer großer Pluspunkt ist außerdem die Flexibilität. Nachdem du den Vertrag ganz simpel über die App abgeschlossen hast, kannst du diesen hier auch verwalten. Möchtest du nach einem Monat schon wieder kündigen? Kein Problem, denn es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. Des Weiteren lassen sich hier auch unkompliziert Zusatzpakete für deinen Tarif ordern: Sollten die 7 GB mobilen Daten für dich nicht ausreichen, bekommst du für 30 Tage 2 GB extra für einen Aufpreis von 5 Euro dazu. Alternativ kannst du auch 24 GB für 5 Euro dazubuchen, dieses Datenvolumen gilt aber nur 24 Stunden und bietet sich beispielsweise an, wenn dein Router zu Hause spontan den Geist aufgegeben hat.

Interessant ist auch die „fraenk for friends“-Aktion: Für jede Person, die du wirbst, gibt’s sowohl für dich als auch deinen Freund 1 GB monatliches Datenvolumen dazu. So kannst du bis zu fünf Freunde werben, wodurch du deinen Tarif ohne Aufpreis auf 12 GB mobile Daten pushst. Teile dafür einfach deinen persönlichen Code aus der App mit deinen Freunden und sobald diese mit deinem Code einen Vertrag abschließen, profitiert ihr beide. Doch Vorsicht: Das extra Datenvolumen gibt’s erst, sobald der neue Vertrag mindestens 30 Tage gelaufen ist. Bleibt dein Freund oder deine Freundin mindestens sechs Monate lang fraenk-Kunde, behältst du dein extra Datenvolumen dauerhaft.