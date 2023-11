Angebotsfehler? Das Samsung Galaxy S21 FE ist hier lächerlich günstig

Du hast richtig gelesen: Bei diesem Tarif-Angebot zum Galaxy S21 FE kommst du insgesamt günstiger weg, als wenn du dir das Samsung-Gerät einzeln im Netz kaufst! Wer also ein neues Smartphone samt Tarif sucht, kann bei diesem Deal wirklich bedenkenlos zuschlagen. Das Galaxy S21 FE ist nämlich ein rundum gutes Handy für den Alltag. Und auch der Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE-Datenvolumen kann sich sehen lassen. Soweit die offiziellen Daten. Wir stellen dir das Angebot genauer vor.

Samsung-Handy mit 10-GB-Tarif günstiger als einzeln

In dem Bundle bekommst du zum Galaxy S21 FE einen Vodafone-Tarif mit offiziell 10 GB LTE-Datenvolumen. Dabei bist du mit bis zu 25 MBit/s unterwegs, was für den Alltag rund um Social Media und Surfing komplett ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze samt kostenlosem EU-Roaming. Für SMS fallen hingegen Extrakosten an – dank WhatsApp und Co. ist dies aber zu vernachlässigen. All das bekommst du bei dem Angebot schon für 12,99 Euro im Monat. Für das Galaxy S21 FE fallen zusätzlich einmalig 29 Euro an. Der Anschlusspreis beträgt weitere 39,99 Euro.

Wie unfassbar günstig dieser Tarif-Deal wirklich ist, zeigt jedoch erst ein Blick auf die Gesamtkosten. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du hierbei insgesamt 380,75 Euro. Zum Vergleich: Das Galaxy S21 FE kostet einzeln im Netz momentan mindestens 399 Euro. Und dabei reden wir schon von einem Angebotspreis. Das Bundle aus Samsung-Handy und Tarif ist insgesamt also wirklich billiger als das Smartphone selbst! Das Angebot gilt dabei übrigens noch bis zum 5. Dezember.

20 statt 10 GB: Angebotsfehler macht den Deal noch besser

Im Netz kursieren Details zu dem Angebot, bei denen Käufer davon berichten, dass sie nach Abschluss des Tarifs offenbar sogar einen Vertrag mit 20 statt den angepriesenen 10 GB Datenvolumen bekommen. Das macht den Deal sogar noch besser. Dieser „Angebotsfehler“ scheint sich zu bestätigen, wie uns Leser aus erster Hand berichten. Auf der Seite von MediaMarkt taucht dieses Deal-Detail derzeit noch nicht auf.

Samsung Galaxy S21 FE – 120-Hz-Display, starker Akku & vieles mehr

Bei dem Samsung Galaxy S21 FE handelt es sich um die Fan-Edition zu dem beliebten Smartphone. Dadurch gibt es einige Unterschiede, zu denen etwa auch das etwas größere Display zählt. Der Bildschirm des Samsung-Geräts misst nämlich 6,4 Zoll, gut in der Hand liegt das Handy aber trotzdem. Die technischen Daten wissen beim AMOLED-Display ebenso zu überzeugen: Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Pixeldichte von 403 ppi läuft alles gestochen scharf und flüssig über den Bildschirm.

Samsung Galaxy S21 FE 5G Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S21 FE 5G (6/128 GB): 749 €, Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB): 819 € Marktstart Januar 2022

Ein großer Vorteil der Fan-Edition ist zudem der bessere Prozessor. Hier setzt Samsung nämlich auf den Qualcomm Snapdragon 888 Chip samt 6 GB RAM für eine stets flüssige Performance im Alltag. Bei uns im Test zählte der stärkere Prozessor daher auch zu den Highlights. Der Akku kann sich mit einer Kapazität von 4.500 mAh ebenfalls sehen lassen. Abstriche musst du lediglich bei der Kamera machen: Mit der Dreifach-Kamera (12 + 12 + 8 Megapixel) solltest du aber dennoch ein paar nette Bilder knipsen können. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von den üblichen Funkstandards rund um 5G, NFC und Bluetooth 5.0 sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Vor allem in dem äußerst günstigen Tarif-Bundle lohnt sich das Samsung-Smartphone also wirklich.

→ Samsung Galaxy S21 FE mit 10 20 GB für monatlich 12,99 Euro

