MediaMarkt und Saturn: 3+1 Aktionen am Wochenende, die du nicht verpassen solltest

Am Wochenende sind bei MediaMarkt und Saturn wieder die beiden wiederkehrenden Aktionen „Weekend Deals XXL“ und „Breaking Deals“ gestartet. Dazu gesellen sich bei MediaMarkt derzeit die „Club-Tage“, die nur für angemeldete Kunden gelten. Am Samstagabend starten zudem wie üblich die „Smartphone-Purzel-Preise“ bei Saturn, die am Montagmorgen wieder enden. Wir haben uns durch die laufenden Aktionen geklickt und verraten, welche Deals uns am besten gefallen.

Edel-Fernseher von Samsung 40 Prozent günstiger – Extra-Rabatt und Cashback möglich

Um 40 Prozent reduziert MediaMarkt den Samsung-Fernseher GQ65Q95TCT. Der 65-Zoll-TV aus der QLED-Serie kostet beim Hersteller noch 2.349 Euro. Durch den MediaMarkt-Rabatt sinken die Kosten für den Smart TV aus dem aktuellen Modelljahr auf 1.399 Euro. An sich ist das bereits Bestpreis – in Gesellschaft.

Das Fernseher-Angebot stammt erst einmal aus der Wochenend-Aktion „Breaking Deals“. Allerdings nimmt das Modell auch an einer Sonderrabatt-Aktion der „Club-Tage“ teil und so sinkt der Preis für eingeloggte Kunden erneut. Stammkunden von MediaMarkt zahlen im Endeffekt nur noch 1.189,15 Euro. Insgesamt sind das dann 49 Prozent Rabatt. Den fetten Samsung-Fernseher gibt’s also etwa zum halben Preis.

Und noch eine Aktion lässt sich dazu kombinieren: Samsung selbst belohnt den Fernseher-Kauf, insbesondere in dieser Preisregion, mit einem Cashback-Vorteil. Nach dem Kauf kannst du dich auf der Aktionsseite anmelden und entweder ein Samsung Galaxy A51 kostenlos zugeschickt oder alternativ 75 Euro als Cashback überwiesen bekommen. Insgesamt kannst du hier also drei Sonderaktionen – zwei von MediaMarkt („Breaking Deals“ und „Club-Tage“) und eine von Samsung („Premiumplus“) – sinnvoll miteinander kombinieren. Und so aus einem TV, der einst in Richtung der 2.500 Euro ging, ein Fernseher-Schnäppchen für kaum mehr als 1.100 Euro machen.

→ Zum OLED-Schnäppchen bei mediamarkt.de

Das Angebot nach Aktivierung des Club-Vorteils. Der Cashback-Bonus lässt sich extern dazuholen.

Dyson V8 Animal – Akku-Staubsauger zum Bestpreis

Den Akku-Staubsauger Dyson V8 in der Animal-Version – extra für Tierhaare geeignet – ist bei Saturn wieder einmal im Angebot. Die gebotenen 329 Euro für das Paket aus Akku-Staubsauger, Elektrobürste und weiteren Düsen bedeuten den aktuellen Bestpreis – von wenigen ebay-Händlern mit Einzelstücken abgesehen.

Der Sauger bietet eine Maximalleistung von 425 Watt und der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von rund 25 Minuten. Mit dabei ist außerdem die praktische Wandhalterung, in der der Sauger gut und sicher verstaut ist und gleichzeitig auflädt, sodass er stets arbeitsbereit ist.

→ Zum Dyson-Deal bei saturn.de

Alternative: Den mit 350 Watt etwas schwächeren Dyson V7 Motorhead gibt es bei MediaMarkt für 279 Euro, also für 50 Euro weniger. Hier sind aber weniger Zubehör-Düsen mit dabei.

Canon-Kamera bei MediaMarkt 200 Euro günstiger

Bist du auf der Suche nach einer neuen Kamera, wird ein Canon-Modell im MediaMarkt-Angebot jetzt zum Unter-500-Euro-Tipp. Die Systemkamera Canon EOS M50 wird mitsamt Einsteiger-Objekiv (15-45 mm Brennweite) von 699 Euro auf 499 Euro reduziert. Das ist bereits der aktuelle Bestpreis für das Kit aus Kamera und Objektiv. Und dieses Schnäppchen gibt es ohne Weiteres.

Aber auch hier lässt sich der Club-Rabatt hinzufügen. Kombiniert kostet die Kamera für angemeldete Kunden noch mal 50 Euro weniger. Günstiger war das Kamera-Set noch nie. Bei anderen Händlern im Netz zahlst du mindestens 560 Euro für das Kamera-Paket.

→ Zum Canon-Schnäppchen

Weitere Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Wochenend-Aktionen bieten noch zahlreiche weitere Schnäppchen aus Technik für Bastler, Haushälter und vieles mehr. Von der SSD-Festplatte über sportliche Kopfhörer bis zum Einbaugerät bieten die Sonderangebote einige Schnäppchen-Möglichkeiten. Neben den detailliert beschriebenen 200 bis über 1.000 Euro teuren Produkten, gibt es auch ein paar „Mitnahme-Artikel“ – etwa die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 700, die im Angebot auf 41,99 Euro fällt. Wieder in die andere Richtung schlägt das Pendel bei einigen E-Bike-Angeboten aus, die wiederum für über 1.000 Euro zu kaufen sind.

Ab Samstagabend, 20 Uhr, werden außerdem die neuen Smartphone-Deals freigeschaltet, die in den vergangenen Wochen insbesondere einige Xiaomi-Preiskracher aus der Poco-Reihe in petto hatten. Auch hier kann sich ein Blick lohnen.