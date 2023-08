Reifen-Deal des Jahres: Neuen Reifen kaufen, Montage gratis erhalten

Wer perspektivisch neue Reifen für sein Auto benötigt, kann hier jetzt einige richtig gute Schnäppchen machen. Schon länger hat sich der Online-Marktplatz eBay nämlich zum Geheimtipp für alles rund ums Auto gemausert. So gibt es beispielsweise das schier unschlagbare Tool „MyGarage“, in dem du stets die richtigen Ersatzteile findest. Das eignet sich nicht nur für Selbst-Schrauber, sondern du kannst darüber auch Termine und Reparaturen mit zahlreichen Werkstätten vereinbaren und koordinieren.

Kostenlose Montage beim Reifenkauf via eBay

Jetzt – vom 1. bis zum 8. August – hat eBay eine Aktion ins Leben gerufen, die sich dem Thema Reifenkauf annimmt. Wenn du mindestens einen neuen Reifen kaufst – es kann natürlich auch ein komplettes Set sein – erhältst du die Montage bei einer der Partnerwerkstätten gratis.

Cool ist das, weil du im Zweifel doppelt sparst. Viele Reifen oder Kompletträder sind bei eBay gerade außerhalb der Saison nämlich zusätzlich im Preis reduziert. Welcher Reifen hierbei für dich und dein Auto in Frage kommt, kannst du über den Reifen-Finder bei eBay ganz einfach herausfinden.

So funktioniert die Aktion

Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind alle Reifen, die eBay über die Aktionsseite bewirbt und bei denen der Zustand mit „Neu“ angegeben und der Verkäufer gewerblich aktiv ist. Bevor Stimmen laut werden, die hier eine Verknappung und Einschränkung vermuten. Derzeit spuckt das Such-Tool ohne Filter mehr als 2 Millionen Ergebnisse für entsprechende Produkte aus.

Wenn du den oder die passenden Reifen gefunden hast, gehst du den normalen Weg über den Warenkorb zur Kasse. Im Warenkorb wählst du „Montage hinzufügen“ aus und wählst eine Werkstatt in deiner Nähe aus. Im nächsten Schritt bei der Bezahlung gibst du den Gutscheincode „MONTAGE100“ (ohne Sonderzeichen) ein und klickst auf „Einlösen“. Der bewirkt, dass die Kosten für die Montage von der Rechnung abgezogen werden (Wichtig: Maximaler Rabatt 250 Euro).

Die Reifen werden dann vom eBay-Händler direkt zur Werkstatt geliefert. Die Werkstatt meldet sich dann bei dir, um einen Termin zur Montage zu vereinbaren.

In 5 Schritten zum neuen Reifen – inklusive Gratis-Montage.

So kommst du also zum neuen Reifen inklusive Montage in nur fünf bequemen Online-Schritten. Nur zur Werkstatt fahren musst du hier noch selbst.

