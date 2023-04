Android-Smartphones zu Top-Preisen: Bei MediaMarkt sind gerade viele Handys deutlich reduziert

Die MediaMarkt Android Weeks sind vollgepackt mit guten Angeboten verschiedener Hersteller. Hier legen wir jedoch den Fokus auf die Smartphone-Angebote von Xiaomi, die laut Angaben von MediaMarkt bis zum 7. Mai laufen. Das sind die spannendsten Schnäppchen.

Xiaomi Redmi Note 11S 90 Euro günstiger

Satte 32 Prozent reduziert ist aktuell das Xiaomi Redmi Note 11S. Dadurch kommst du jetzt für nur noch 189 statt 279 Euro an das Mittelklasse-Smartphone. Der Rabatt gilt sowohl für die Version in Blau als auch in Grau und mit 128 GB Speicherplatz – dieser lässt sich aber per Speicherkarte erweitern. Ein Highlight ist die 108-Megapixel-Hauptkamera, die von einer Ultraweitwinkelkamera, einer Makrokamera und einem Tiefensensor begleitet wird. Die Vorderseite ziert zudem ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display, das in FHD+ auflöst. Dieses kommt zudem auf eine Bildwiederholrate von 90 Hz für flüssige Darstellungen. 6 GB Arbeitsspeicher und ein MediaTek Helio G96 sorgen dabei für eine ordentliche Leistung.

90-Hz-Display und Quadkamera für 159 Euro

Wenn du etwas weniger Geld ausgeben möchtest, könnte sich auch das Xiaomi Redmi 10 (2022) für dich lohnen. Das ist mit 20 Prozent Rabatt zwar geringer reduziert, kostet aber mit 159 Euro dennoch ein Stück weniger. Auch hier hast du die Wahl zwischen den Farben Blau und Grau. Das Display ist mit 6,5 Zoll geringfügig größer, löst auch in FHD+ auf und hat ebenfalls eine Bildwiederholrate von 90 Hz. Auch hier verbaut Xiaomi eine Quadkamera, mit der du Fotos mit bis zu 50 MP knipst. Dafür arbeitet im Maschinenraum ein MediaTek Helio G88, der von 4 GB RAM flankiert wird. Der Speicherplatz von 128 GB ist ebenfalls per Micro-SD erweiterbar.

Auch diese Xiaomi-Smartphones sind stark reduziert

Bist du bereit rund 100 Euro mehr auszugeben, solltest du dir das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G einmal ansehen. Das ist in den Android Weeks von 369,90 (UVP) auf 269 Euro heruntergesetzt. Neben Grau und Blau, kannst du dir das Smartphone auch in Weiß zulegen. Das Display ist mit 6,67 Zoll noch einmal etwas größer und es kommt ebenfalls die kontrastreiche AMOLED-Technik zum Einsatz. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz werden sämtliche Bewegungen mit noch weniger Rucklern angezeigt. Darüber hinaus setzt man hier auf eine Triple-Kamera aus 108-Megapixel-Hauptkamera, Ultraweitwinkelkamera (8 MP) und Makrokamera (2 MP). Dazu arbeitet im Redmi Note 11 Pro ein leistungsstarker Snapdragon 695, der von 6 GB RAM unterstützt wird

Auch für absolute Sparfüchse gibt es ein interessantes Angebot. Denn an das Xiaomi Redmi A1 kommst du jetzt bereits für gerade einmal 85 Euro und somit 22 Prozent günstiger. Das gibt’s in Grün, Blau und Schwarz. Insgesamt musst du hier bei der Ausstattung ein paar Abstriche machen, kannst es aber dennoch im Alltag für alles Mögliche nutzen. Der 6,52-Zoll-Bildschirm löst in HD+ auf und kommt auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Mit der Hauptkamera knipst du zudem Schnappschüsse mit bis zu 8 MP. Ansonsten bringt ein MediaTek Helio A22 Chip und 2 GB RAM die nötige Leistung für einfache Smartphone-Anwendungen. Für alle, die ein bisschen Surfen und WhatsApp nutzen, ist das ein völlig ausreichendes Handy.