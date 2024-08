Die Rede ist von den Over-Ear-Kopfhörern Q20i der Marke soundcore by Anker. In den vergangenen Jahren hat sich die Brand einen Namen auf dem Markt gemacht und bringt richtig gute Lautsprecher, In-Ears und Over-Ears heraus. Dabei sind die Audio-Produkte des Herstellers jedoch deutlich erschwinglicher als die Marktführer. Wer etwa nur für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Kopfhörer braucht, muss nicht zwingend 200 bis 300 Euro investieren. Active Noise Cancelling – also eine Geräuschunterdrückung – bietet sogar dieses Modell für nur 29,99 Euro.

ANC-Kopfhörer für unter 30 Euro – das können sie & so gut ist der Preis

Amazon markiert den aktuellen Preis von 29,99 Euro als „Befristetes Angebot“. Die Kopfhörer können also plötzlich wieder im Preis steigen. Bis dahin sicherst du dir die Over-Ear-Kopfhörer jedoch mit 40 Prozent Rabatt in den Farben Blau, Schwarz oder Weiß. Der Versand ist kostenfrei. Das ist der aktuell günstigste Preis im Netz, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt.

soundcore-Kopfhörer – bei Amazon gerade 40 Prozent reduziert

Aber was macht die Kopfhörer nun zum Bestseller Nr.1? Neben dem wirklich kleinen Preis, haben die Over-Ears auch einiges zu bieten. So sollen sie einerseits dank dynamischer 40mm-Treiber einen detaillierten Sound und kräftigen Bass erzeugen können. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) soll zudem störende Geräusche aus der Umgebung um bis zu 90 Prozent reduzieren. So kannst du dich in der Bahn, im Flugzeug oder Großraumbüro viel besser auf die Musik oder deine Arbeit konzentrieren. Möchtest du Bahnansagen und Co. verstehen, kannst du einfach in den Transparenzmodus schalten – und schon nimmst du deine Umgebung trotz aufgesetzter Kopfhörer gut wahr.

Laufzeit, Dual-Verbindung und In-Ear-Alternative

Aber auch die Akkulaufzeit weiß zu überzeugen. Denn ohne eingeschaltetes ANC hält die Batterie mit einer Aufladung bis zu satte 60 Stunden durch. Schaltest du die Geräuschunterdrückung ein, bleiben immer noch ordentliche 40 Stunden Wiedergabezeit übrig – das schafft nicht mal Sony mit seinem Top-Modell WH-1000XM5, das gerade rund 250 Euro mehr kostet. Cool ist zudem: Dank Dual-Verbindung kannst du zwei Geräte – etwa Laptop und Smartphone – gleichzeitig koppeln. Dann kannst du hin und her wechseln, um etwa einen Videocall am Laptop anzunehmen und danach über das Smartphone Musik abzuspielen. Mit einer Wertung von 4,6 / 5 Sternen bei über 15.000 Rezensionen sind die Kopfhörer bei den Kunden absolut beliebt und wir können sie für den Preis ebenfalls uneingeschränkt empfehlen.

Bist du hingegen eher auf der Suche nach kleinen In-Ears mit ANC, könnte sich auch ein Blick auf die soundcore P30i by Anker lohnen. Denn die sind gerade ebenfalls stark reduziert und kosten somit nur noch 38,99 Euro.