Nur noch bis zum 16. Juni: Beantrage jetzt deine elegante American Express Platinum Card und erhalte ein lohnenswertes Extra. Aktuell bekommst du auf deiner neuen Kreditkarte nämlich direkt ein Startguthaben in Höhe von 250 Euro. Mit dieser Summe lässt sich schon einiges anfangen, findest du nicht? Aber das ist noch nicht alles.

Darüber hinaus haben zehn Personen die Chance auf eine Million Membership Rewards® Punkte. Das ist sozusagen die Währung bei American Express. Normalerweise sammelst du die Punkte mit jedem getätigten Umsatz – gibst du einen Euro aus, landen 1,5 Punkte auf deinem Punktekonto. Gleiches Prinzip wie bei diversen anderen Bonusprogrammen oder Meilenkonten. Gehörst du zu einem oder einer der zehn Glücklichen, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Denn die Punkte lassen sich für so gut wie alles einlösen.

In diesem Artikel erfährst du zahlreiche Möglichkeiten und warum sich die Platinum Card sonst noch lohnt.

Platinum Card bestellen und gewinnen: Das kannst du dir als Punktemillionär leisten

Bist du einer der Gewinner, dann gibt es allen Grund sich zu freuen. Von Reisen und Flügen über Einkäufe im Supermarkt bis hin zu Sachprämien oder exklusiven Restaurant-Besuchen – für all das lassen sich die Punkte einlösen. Damit du dir besser vorstellen kannst, wie viel eine Million Punkte wert sind, hier ein kurzes Beispiel. Europaweite Prämien-Flüge kannst du bereits mit 15.000 Punkten buchen. Ab 50.000 Punkten sind dann auch weltweite Flüge drin. Das bedeutet: Du könntest bis zu 20 weltweite Flüge oder bis zu 66 europaweite Flüge von deinem Punktekonto bezahlen. Damit könntest du theoretisch ein ganzes Leben lang reisen, ohne einen Cent aus deiner eigenen Tasche zu bezahlen.

Möchtest du die Punkte lieber für etwas anderes ausgeben und sprichwörtlich auf dem Boden bleiben, kannst du dich auch zwischen einer Vielzahl an Sachprämien entscheiden – oder einen Teil der Punkte in Gutscheine für MediaMarkt, Adidas oder andere Shops umwandeln. Hier sind dir kaum Grenzen gesetzt. Aber selbst, wenn du nicht zu den zehn glücklichen Gewinnern gehören solltest, kannst du vom American Express Punkte-System Profitieren. Denn: Mit jeder Zahlung sammelst du wertvolle Punkte. Und die lassen sich später wiederum genauso für Reisen, Sachprämien, Einkäufe und mehr verwenden. Mindestens ein kleinere Rabatt ist hier immer drin.

Shoppen mit der Amex Platinum Card

Amex Platinum Card: Welche Vorteile dir die Kreditkarte sonst noch bietet

Zusätzlich zu den Gewinn-Chancen bietet dir die Platinum Card von American Express viele weitere Vergünstigungen und VIP-Zugänge. Beispielsweise kannst du als Platinum Card Besitzer vielfältige Veranstaltungen besuchen. Hierbei hast du eine große Auswahl aus Events vor Ort oder auch Online – und kannst dadurch auch mit Abstand tolle Erlebnisse sammeln. Besuchen kannst du Events aus den Bereichen Sport, Entertainment, Fashion, Kunst und vielen mehr. Darüber hinaus erhältst du mit deiner Amex Platinum Card jährlich bis zu 90 Euro Guthaben, mit dem sich deine „High Fashion“-Träume erfüllen lassen. Denn hiermit kannst du die Online-Luxus-Boutiquen Net-A-Porter oder Mr Porter besuchen und das Shopping-Vergnügen kann losgehen.

Vergünstigungen für Mietwagen, Reisen und mehr – dank Platinum Card von Amex

Aber auch, wenn Shopping nicht so deins ist, ist das kein Problem. Denn du erhältst außerdem 200 Euro Guthaben für SIXT ride im Jahr. So kannst du dir in deinem nächsten Urlaub günstiger einen Mietwagen leihen. Oder du profitierst vom Valet Park-Service und kannst dich über perfekten Service am Flughafen freuen. Und bist du einmal am Flughafen, erhältst du als Amex Platinum-Kunde außerdem Zugang zu diversen Lounges. Hier kannst du fernab vom Stress entspannen und bist trotzdem flott wieder am Gate.

Doch damit nicht genug, du bekommst du zusätzlich 200 Euro jährliches Reiseguthaben bei Online-Buchungen über American Express Reisen. Dieses lässt sich sowohl für Reisen als auch für Extras wie Zimmer-Upgrades oder ein leckeres Frühstück einsetzen.

Schutz beim Online-Kauf und 24-Stunden-Service: Hier punktet American Express

Die Platinum Card ist per Video-Identifikation einfach und schnell beantragt. Anschließend bietet sie dir höchste finanzielle Flexibilität – denn kein Ausgabenlimit beschränkt dich. Außerdem profitierst du von 90 Tagen Rückgaberecht bei deinen Einkäufen sowie einem 90-tägigen Schutz für jeden Einkauf gegen Einbruch-Diebstahl und Beschädigungen. Darüber hinaus bist du geschützt vor unverschuldetem Kartenmissbrauch. Und auch das Shoppen gestaltet sich mit der Platinum Card weitaus sicherer. Denn dank American Express SafeKey bist du bei Online-Käufen verlässlich vor Betrug geschützt. Ermöglicht wird das durch einen umfangreichen Sicherheits-Check.

Sollte deine Kreditkarte einmal verloren gehen oder gestohlen werden, erhältst du von American Express kostenfrei eine Ersatzkarte. Und in solch einem Notfall erreichst du immer jemanden. Denn American Express bietet dir einen persönlichen Telefon-Service rund um die Uhr. Aber auch bei jeder anderen Frage kannst du dich auf einen Experten verlassen. All diese zahlreichen Features und Vergünstigungen bekommst du für gerade einmal 55 Euro im Monat. Das hat dich überzeugt? Dann bestell am besten noch heute deine Amex Platinum Card – denn nur noch bis zum 16. Juni gibt’s die zusätzlichen Extras!