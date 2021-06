Warum solltest du dir deine eigene edle Amex Gold Card bestellen? Die von Focus Money als Top-Kreditkarte ausgezeichnete Gold Card bietet dir ein umfassendes Versicherungs-Paket, eine übersichtliche App sowie zahlreiche Vorteile dank Amex Punkte-System. Hier lohnt sich jeder Einkauf mit der Kreditkarte. Denn mit gesammelten Membership Rewards® Punkten lassen sich Reisen, Sachprämien und vieles mehr bezahlen. Als Besitzer der Gold Card erhältst du darüber hinaus vielfältige Vergünstigungen, Zugang zu exklusiven Events sowie einen hervorragenden rund-um-die-Uhr-Service.

144 Euro Startguthaben sichern und einfach kontaktlos zahlen

Fangen wir vorne an: Neben der kontaktlosen Bezahlfunktion kannst du deine Gold Card auch mit Apple Pay verknüpfen – und dadurch bei deinem nächsten Einkauf per iPhone oder Apple Watch bezahlen. Im Angebot bis zum 16. Juni erhältst du ein saftiges Startguthaben in Höhe von 144 Euro. Alles, was du dafür tun musst: In den ersten sechs Monaten 3.000 Euro Umsatz per Karte machen. Anschließend kannst du dich über deine Prämie freuen. Die Gold Card bekommst du bereits ab einer monatlichen Gebühr von 12 Euro. Diese Gebührenrechnung lässt sich übrigens auch mit „Membership Rewards®“ Punkten begleichen. Eine Art Meilenkonto für American Express Kunden.

Die Gold Card sichert dich ab: Bei Reisen, Shopping und mehr

Entscheidest du dich für eine Gold Card, dann profitierst du von einem umfangreichen Versicherungs-Paket. Dieses kommt dir nicht nur bei deiner Reiseplanung zu Pandemie-Zeiten zugute. Mit dabei: Eine Reiserücktrittskosten-Versicherung. So kannst du deinen Urlaub buchen, ohne Angst vor Geldverlust haben zu müssen. Und deine neue Kreditkarte bietet noch mehr Absicherung für deine nächste große Reise. Denn mit dem Erwerb einer Gold Card erhältst du zusätzlich eine Auslandsreise-Krankenversicherung und bist so für alle Eventualitäten bestens gewappnet. Weitere Versicherungen – etwa Einkaufsschutz vor Beschädigung oder Diebstahl, ein längeres Umtauschrecht sowie eine Verkehrsmittel-Unfallversicherung – gewähren dir weiteren Schutz und Absicherung.

Auf Reisen bestens versichert: Dank Amex Gold Card

Amex App schafft intuitive Übersicht

Und damit du auch nicht den Überblick über deine Finanzen verlierst, hilft dir die Amex App ganz praktisch bei Übersicht und Verwaltung. Was die alles kann? Mit der App lässt sich zum Beispiel deine Gold Card im ersten Schritt ganz leicht aktivieren. Für den Fall, dass du auch noch weitere Amex Karten besitzt, kannst du alle Konten und Karten in der App übersichtlich verwalten. Hierüber lassen sich auch deine Membership Rewards® Punkte organisieren. Außerdem bietet dir die App eine Live-Verfolgung deiner Transaktionen sowie hilfreiche Informationen über lohnenswerte Angebote.

Membership Rewards® Punkte sammeln und freuen – dank Gold Card

Wie bereits erwähnt, kannst du mit jeder Zahlung über die Gold Card Membership Rewards® Punkte sammeln. Für jeden ausgegebenen Euro bekommst du 1,5 Punkte gutgeschrieben. Diese Punkte lassen sich erstaunlich vielfältig einsetzen. Unter anderem kannst du damit Reisen, Flüge, vielfältige Sachprämien und Gutscheine bezahlen. Du bist bereits wunschlos glücklich? Dann müssen die gesammelten Punkte auch nicht verfallen. Denn sie lassen sich auch sinnvoll nutzen und für einen guten Zweck spenden. Außerdem kannst du bereits getätigte Zahlungen auch im Nachhinein noch mit Punkten begleichen. Und denk dran: Wenn du bis zum 16. Juni deine Gold Card bestellst, bist du mit ein bisschen Glück sogar einer von zehn Menschen, der eine Million Punkte gewinnt.

Unzählige Vergünstigungen und Angebote: Deine Gold Card bietet nahezu grenzenlose Vorteile

Des Weiteren bietet dir deine eigene Amex Gold Card diverse Vergünstigungen, wie etwa für Outfits, Elektronik oder Genuss-Produkte. Die besten Angebote findest du nebenbei bemerkt auch in der Amex App. So verpasst du auch ganz sicher keinen guten Deal mehr. Die Amex Kreditkarte öffnet dir außerdem die Tore zu exklusiven virtuellen Veranstaltungen und Vor-Ort-Events. Neben Kinopreviews kannst du dank der Amex-Karte auch Konzerte und viele weitere exklusive Veranstaltungen besuchen. Darüber hinaus erhältst du den Priority Pass günstiger. Dieser erlaubt dir Zugang zu vielen Flughafen-Lounges und bietet dir weltweit zahlreiche Vorteile in diversen Hotels.

Und als American Express Kunde kannst du dich stets auf einen hervorragenden Service verlassen. Hier bekommst du nicht nur 24-Stunden-Telefonservice an sieben Tagen in der Woche, sondern zusätzlich auch eine erhöhte Sicherheit beim Shoppen. Auch im Falle eines Verlustes oder Diebstahls brauchst du dich nicht ärgern. Denn die Karte ist schnell per App oder Anruf gesperrt und die Ersatzkarte kostenfrei bestellt.