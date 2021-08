Amex Business Platinum Card: Jetzt 500 Euro Guthaben und mehr Vorteile sichern

Für wen ist die American Express, kurz Amex, Business Platinum Card am besten geeignet? Wie der Name bereits verrät, ist die Firmenkarte aus Metall eine spezielle Kreditkarte für Geschäftsausgaben – und bietet dazu eine Vielzahl an Vorteilen. Besonders der individuelle Verfügungsrahmen lohnt sich hierbei. So hast du mit der Business Platinum Card keine Ausgabe-Grenzen mehr. Außerdem profitierst du vom Bonusprogramm der Membership Rewards®. Hier erhältst du pro ausgegebenen Euro einen Punkt. Ob für Reisen, Sachprämien, Gutscheine oder Spenden: Deine gesammelten Punkte kannst du anschließend flexibel einlösen. Die 500 Euro Gutschrift sind aktuell ein besonderer Anreiz. Alternativ kannst du auch 150.000 Membership Rewards® Punkte als Prämie wählen. Die Bedingung: Innerhalb von vier Monaten musst du 20.000 Euro mit der Amex-Karte umsetzen. Das klingt viel, ist angewandt auf Business-Zahlungen jedoch ein mögliches Umsatz-Level.

Für diese Anbieter bekommst du jährlich zusätzlich 600 Euro Guthaben

Neuerdings bekommst du in jedem Jahr Bonus-Guthaben für Dell-Produkte in Höhe von 200 Euro. Damit kannst du dein Team regelmäßig mit aktueller Technik ausstatten. Zusätzlich erhältst du als Business Platinum Kunde jährlich 200 Euro Online-Reiseguthaben, welches sich sowohl für Geschäfts- als auch Privatreisen einlösen lässt. Außerdem gibt’s weitere 200 Euro Guthaben für den Transferservice Sixt ride – mit dem du bei deiner nächsten Geschäftsreise praktisch von A nach B kommst.

Exklusive Vorteile der Business Platinum Card

Mit deiner Amex Business Platinum Card profitierst du von zahlreichen weiteren Vorteilen. Denn als Kunde bekommst du zusätzlich ein umfangreiches Paket an Reiseversicherungen. Hier drin steckt eine Mischung aus Krankenversicherung fürs Ausland, Versicherungen für den Mietwagen sowie Schutz für dein Reisegepäck und mehr. So bist du gegen viele Eventualitäten abgesichert.

American Express bietet dir aber noch weiteren Reise-Service. Was bedeutet das? Experten beraten dich auf Wunsch für deine nächste Reise und buchen sogar Flüge und Hotels für dich. Darüber hinaus bringt dir deine Business Platinum Card weitere nützliche Extras, wie Lounge-Zugang in diversen Flughäfen sowie exklusive Vorteile für Hotels und die besten Restaurants.

Gut sortiert mit der Amex-App: Hier findest du die optimale Übersicht

In der Amex-App hast du alles immer übersichtlich vereint. Die AppDenn sie bietet dir nicht nur eine Übersicht über sämtliche Transaktionen der Business Platinum Card, sondern auch über die deiner weiteren Karten. Darüber hinaus kannst du hierüber auch deine Membership Rewards® Punkte einlösen und findest aktuelle Angebote aus dem „Amex Offers“-Programm im Überblick. Außerdem kannst du über die App Reisen und mehr buchen. Über Amex Maps findest du alle Partner, bei denen du mit deiner Platinum Card bezahlen kannst.

Der volle Service von American Express steht dir grundsätzlich zur Verfügung. Hier hast du rund um die Uhr einen Ansprechpartner für Fragen oder Probleme. Solltest du die Business Platinum Card einmal verlieren, erhältst du eine kostenfreie Ersatzkarte, die du bequem über die App ordern kannst.