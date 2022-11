Amazon wirft Lego-Technic-Sets raus: Fast 50 Prozent Rabatt sind jetzt drin

Rabatte auf Sets von Lego im Bereich Technic sind keine Seltenheit. Bis zu 30 Prozent sind quasi immer irgendwo möglich. Über der 30-Prozent-Marke wird es aber außergewöhnlich. Und wenn die Rabatte über die 40er-Marke klettern, wird es für Lego-Schnäppchenjäger so richtig interessant. Und das passiert gerade bei Amazon mit einem Flaggschiff-Set. Doch auch die anderen Modelle können sich sehen lassen.

Flaggschiff-Set im Fokus von Amazon

Eines der umstrittensten Technic-Sets der vergangenen Jahre steht im Mittelpunkt der Rabattaktion. Als eines der Spitzenmodelle lanciert Lego 2021 den Offroad-Truck Zetros von Mercedes Benz. Er stellt mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze der 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Kritik an dem Set gab es aber auch zur Genüge. Er bot vor allem mit Blick auf den Preis recht wenig.

Der happige Preis kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Nachdem Lego ihn zwischenzeitlich auf satte 330 Euro Listenpreis gehoben hat, reduziert ihn Amazon nun um 46 Prozent auf 177 Euro. Damit rückt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis von unterirdisch auf ein Top-Level. In Richtung Weihnachten ein sicherer Geschenke-Tipp.

So sieht das Lego-Technic-Modell 42129 aufgebaut aus.

Brandneu und schon Rabattiert: Der neue Lego-Ferrari

Der Lego 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 wurde in diesem Jahr vorgestellt und gesellt sich unter anderem zum 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37. Beides 1:8-Modelle richten sich bei Teilezahl und Preis eindeutig an Erwachsene und Menschen, die sich ein Set eher in die Vitrine stellen, als damit zu spielen. Beide Sets kosten regulär satte 450 Euro. Doch Amazon lässt Gnade walten und gibt 29 und 32 Prozent auf die beiden Sets. Der neuere Ferrari kommt damit auf 320 Euro. Der Sián wird für 305 Euro angeboten. Somit sind die gut und knapp 4.000 Teile auch endlich etwas vernünftiger eingepreist und echte Fans können zuschlagen.

Drei Lego-Sets zu vernünftigen Preisen

Neben den drei riesigen und für viele wohl unbezahlbaren Sets hat Amazon auch drei kleinere Modelle in die Rabattaktion aufgenommen. Sie sind auch zum Bespielen und somit als Geschenk für die Kinder zu empfehlen.

Aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf satte 33 Prozent Rabatt und ist damit die Schnäppchen-Alternative. Das Gesamtpaket ist eines der besten Sets zurzeit. Für etwas knapp 60 Euro gibt es hier viel Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.

Der Lego Technic Bausatz Ducati Panigale (42107) im Aufbau.

42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug

Mit einem Motor ausgestattet ist das Lego Technic 42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug. Doch hier schlummert kein schnöder Rückziehmotor, sondern ein waschechter Control+-Antrieb in der bunten Verkleidung. Dazu hat das Auto etwas Besonderes drauf: Sobald du gegen eine Wand fährst, kippt das Raupengefährt hinten über und eine andere Karosserie-Form kommt zutage. Nachteil des ganzen Antriebs: Es ist lediglich per App und damit mittels Smartphone zu steuern.

Direkt zum Angebot bei Amazon

Amazon bietet außerdem einen günstigen Gesamtpreis für den Motorrad-Nachbau der Ducati Panigale V4 (Lego Technic 42107). Das Set des roten Flitzers kostet hier knapp 45 Euro und ist damit ein echter Tipp. Denn mit den von Amazon gewährten 36 Prozent Rabatt kommt es in einen Bereich, wo das Preis-Leistung-Verhältnis sehr akzeptabel bis richtig gut ist.