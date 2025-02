Wir haben bereits eine Liste kostenloser Kreditkarten erstellt, die Neukundinnen und Kunden mit einem attraktiven Startguthaben locken. Eine weitere spannende Option ist die Amazon Visa-Kreditkarte, bei der du derzeit 10 Euro Gutschrift als Willkommensbonus erhältst. Zusätzlich sammelst du bei jedem Einkauf Punkte, die du direkt bei Amazon einlösen und so langfristig bares Geld sparen kannst. Welche Vorteile und Konditionen die Karte sonst noch bietet, erfährst du hier.

Amazon Visa im Überblick

Mit der Amazon Visa holst du dir eine kostenlose Kreditkarte, das heißt ohne Jahresgebühr, ins Haus. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob bei Amazon Prime registriert bist oder nicht. Die Karte ist für alle kostenfrei. Du kannst deine Schulden bequem per Teil- oder Komplettzahlung nach monatlicher Rechnung ausgleichen. Entscheidest du dich für die Ratenzahlung, wird ein effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent fällig.

An Geldautomaten mit dem Visa-Logo kannst du kostenlos Bargeld abheben, bei allen anderen berechnet dir die Bank eine Gebühr von 3,9 Prozent des Betrags. Eine Kreditkarte für den Urlaub ist die Amazon Visa eher nicht. Bei Zahlungen in Fremdwährung kommen 1,5 Prozent auf den Betrag in Euro als Auslandseinsatzentgelt dazu.

Amazon Visa Kreditkarte

Die Details der Kreditkarte haben wir dir nun noch einmal zusammengefasst. Wenn du selbst nachlesen möchtest, klick hier(PDF).

Kein neues Girokonto nötig

Keine Jahresgebühr

10 Euro Startguthaben sichern

Punkte-Cashback auf jeden Einkauf, nicht nur bei Amazon

2.000 Euro Kreditkartenlimit zum Start (Erhöhung kann beantragt werden)

Begleichung per Lastschrift möglich

Ausstellende Bank: Open Bank S.A.

Nicht Apple Pay fähig, nur Google Pay möglich

Effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent bei Teilzahlung

Hier beantragen

Cashback auf jeden Einkauf – so funktioniert die Amazon Visa Kreditkarte

Einen großen Vorteil bringt die Kreditkarte im Hinblick auf ihr integriertes Cashback-System. Für jeden Einkauf, den du mit der Karte bezahlst (online, wie auch im Alltag), sammelst du sogenannte Amazon-Punkte. Für einen Euro Umsatz bei Amazon selbst erhältst du einen Punkt. Bei allen anderen Händlern bekommst du für zwei Euro einen Punkt. Diese kannst du dann für deinen nächsten Einkauf bei Amazon einlösen. Ein Amazon-Punkt ist dabei 1 Cent wert. Der Einfachheit halber bekommst du also bei Amazon-Einkäufen 1% Cashback, bei anderen Shops sind es 0,5% Cashback. An bestimmten Aktionstagen (Prime Days, z. B.) erhalten Prime-Mitglieder sogar 2 Prozent Cashback.

So funktioniert das Punkte-System

BEachten musst du, dass der Cashback sich immer an vollen Eurobeträgen orientiert. Kaufst du also für 7,99 Euro ein, gibt’s den Cashback für 7 Euro Umsatz.

→ Tipp: Unter 10 Euro bei Amazon – dieses Gadget braucht wohl jeder einmal

Aber Achtung: Zahlst du deine Schulden in Raten ab, sammelst du für diese Transaktion keine Punkte. Die Punkte kannst du auch nur für physische Produkte einlösen. Abos wie Audible oder Prime Video Einkäufe sind hiervon ausgenommen.

Visa beantragen und 10 Euro Startguthaben sichern

Wenn du dich für die Kreditkarte interessierst, kannst du sie hier ganz einfach beantragen. Als Dankeschön erhältst du für deinen ersten Einkauf mit der Visa eine Gutschrift von 10 Euro. Die Karte lohnt sich also primär für Menschen, die gerne und vor allem viel beim Versandriesen Amazon einkaufen.

Wenn du dich also schuldig bekennst, solltest du über die Anschaffung mal nachdenken. Die Karte kostet dich, wenn du sie nicht im Ausland einsetzt und die Rechnungen nicht per Raten begleichst, rein gar nichts und du kannst dir nach einer ausgiebigen Shoppingtour auch mal ein paar Euro sparen.

