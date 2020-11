Amazon verschleudert Office-Abos: Neue Black-Friday-Deals am Mittwoch

Amazon bietet weiterhin seine „frühen Black Friday Angebote“ an. Dabei gibt es täglich wechselnde Deals und einige Highlight-Aktionen von längerer Dauer. Zu Beginn der Aktion war auch der ewige Amazon-Bestseller – der Fire TV Stick 4K – zum halben Preis verfügbar. Das Angebot ist nun vergriffen. Jetzt gibt es aber neue Deals – mit einigen Highlights.

Microsoft 365und Xiaomi-Bestseller im Angebot

Eines der Top-Angebote am Singles Day – auch wenn der bei Amazon nicht so heißt – ist das Jahresabo für Microsoft 365. Das Family-Paket mit der Nutzung von Office (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) ist für bis zu 6 User geeignet und kostet im Angebot 68,99 Euro (Als E-Mail-Code). Per Post als Code in einer Box zugeschickt ist es sogar zwei Euro günstiger. In der Single-Version für einen Nutzer kostet das Office-Jahresabo 42,99 Euro.

Die Single-Variante gibt’s bei Amazon zum Bestpreis, die 6-Nutzer-Version war unter anderem am zurückliegenden Prime Day noch etwas günstiger zu haben. Dennoch sind die 66 Euro im Vergleich zu den von Microsoft selbst veranschlagten fast 100 Euro für ein Jahr Nutzung ein guter Preis. Das Abo lässt sich auch bis zu drei Jahre auf Vorrat kaufen. Wenn du einen Code einlöst, schließt sich das Jahr an ein bereits begonnenes an und verlängert das Abo um ein angehängtes Jahr, der Kauf ist also unter Umständen eine Investition in die Zukunft.

Ebenfalls ein explizit guter Deal: Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro für 199,90 Euro. Das Tagesangebot gilt nur noch am Mittwoch und umfasst eines der besten Smartphones der Unter-300-Euro-Klasse – das durch den Deal sogar in die U200-Euro-Riege rutscht. Bei uns in der Datenbank ist das Handy eines der beliebtesten Mittelklasse-Modelle.

Advent, Advent: Adventskalender im Angebot

Wo Black Friday draufsteht, ist auch Weihnachten nicht weit. Tatsächlich sind bei der Aktion auch bereits einige originelle Adventskalender im Angebot. So zum Beispiel der Spirituosen-Adventskalender für 79,99 Euro, der 24 kleine Probierfläschchen vom „Absolut Vodka“ bis zum „Z44 Gin“ in sich verpackt. Einer der Bestseller des Jahres ist der günstige und Rätselspaß versprechende Kalender von Escape Rooms für 12,99 Euro. Klassisch-schokoladig wird es mit Lindt für 17,99 Euro, Küchenfreunde erfreuen sich am Gewürzkalender mit 24 teils exotischen Überraschungen (69,99 Euro). Der hochwertige 19grams Kaffee-Adventskalender „Espresso“ mit ganzen Bohnen kostet 80 Euro und wird noch rechtzeitig vor dem Dezember versendet. Viele weitere beliebte Adventskalender sind mittlerweile leider ausverkauft.

Weitere Top-Deals am Mittwoch – mit Samsung– und Oppo-Smartphones – hier in aller Kürze zusammengefasst:

Weitere Angebote bietet Amazon etwa zu Lego Technic an. Diese haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

