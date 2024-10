Wenn deine Wohnung nur mittelmäßig gut gedämmt ist, wirst du in den vergangenen Tagen vermutlich schon einmal die Heizung angeschmissen haben. Vielleicht ist dir danach aufgefallen, dass die Luft im Innenraum zwar wärmer, aber nicht mehr so angenehm zum Atmen ist. Das ist bei einer Infrarotheizung anders. Und auch darüber hinaus bietet sie noch mehr Vorteile. Bei Amazon ist jetzt am 2. Prime Day ein Modell – made in Germany – günstig zu haben. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder. Du kannst aber auch einen kostenlosen Probemonat starten und dir so den Deal trotzdem zum Angebotspreis sichern.

Das macht die Infrarotheizung zu einer guten Alternative zur konventionellen Heizung

Im Prime Day Angebot bei Amazon ist die Könighaus Infrarotheizung mit 450 Watt Leistung. Dank des Prime-Rabatts kostet sie jetzt nur noch knapp 102 Euro und ist somit absolut erschwinglich. Mit dabei ist eine Halterung mit vier rollbaren Standfüßen. Du kannst sie also frei im Raum bewegen oder bei Bedarf auch in ein anderes Zimmer schieben. Möchtest du das nicht, lässt sich die unauffällige Heizung aber auch direkt an der Wand befestigen.

Im Vergleich zu einer konventionellen Heizung, lassen sich Räume mit einer Infrarotheizung schneller aufheizen – laut Hersteller in nur rund zwei Minuten. Anstatt die Luft zu erhitzen, erwärmt die Infrarotheizung Menschen, Möbel und sonstige Objekte im Raum direkt. Dadurch heizt sich der Raum insgesamt schneller auf. Ein weiterer Vorteil, der dadurch entsteht: Du verlierst nicht so viel Energie, wenn du täglich durchlüftest – was übrigens auch im Winter wichtig ist, um Schimmel vorzubeugen.

Außerdem wird die erzeugte Wärme von vielen als angenehmer empfunden, da sie sich ein bisschen wie Sonnenstrahlen auf der Haut anfühlen soll. Staub und sonstige Allergene werden zudem nicht aufgewirbelt, wodurch Allergiker insgesamt weniger Symptome haben können – auch mit eingeschalteter Heizung. Gleichzeitig machst du dich hiermit unabhängig von deiner Gas- oder Ölheizung und bist im Falle eines Ausfalls ausgerüstet. Im Gegensatz zu einem Heizlüfter – den viele als Notfall-Heizung im Haus haben – ist eine Infrarotheizung allerdings deutlich sparsamer. Weiterhin praktisch: Im Lieferumfang ist auch ein Thermostat enthalten, über den sich die Wärme präzise steuern lässt. Der Thermostat erkennt beispielsweise auch, wenn ein Fenster geöffnet wird und regelt dann die Leistung herunter. So verlierst du weniger Energie.

Preis-Check

Schauen wir nun noch kurz genauer auf den Preis. Amazon reduziert die Infrarotheizung mit 4,3/5 Sternen (über 2.400 Bewertungen) gerade um knapp 20 Euro. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 101,91 Euro. Um herauszufinden, ob das ein guter Deal ist, haben wir ihn durch den Preisvergleich gejagt. Und siehe da: Momentan bietet kein anderer Shop die Infrarotheizung günstiger an.

Prime Deal Days am 8. und 9. Oktober

Am 8. und 9. Oktober kommen Prime-Kunden auf ihre Kosten und finden exklusive Angebote vor. So gibt es diverse Amazon-Geräte mit bis zu 65 Prozent Nachlass. Und auch für Amazon Music, Audible und Kindle gibt es gerade wieder Aktionen, die mit Gratis-Monaten die Schwelle zum Einstieg herabsetzen. Weitere Deals rund um den zweiten Prime Day des Jahres findest du bei uns im Deal-Bereich.