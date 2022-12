Amazon verschleudert große Lego-Technic-Sets: Bis zu 40 Prozent Rabatt sind drin

Nach dem Fest lässt Amazon nicht locker und verscherbelt weiter Lego Technic. Dabei gibt es fast 40 Prozent Rabatt und das auch noch auf ein großes und motorisiertes Set. Doch auch für Kinder und aus dem aktuellen Jahrgang 2022 ist etwas dabei. Der Fokus liegt aber zurzeit eindeutig auf den richtig großen Sets mit vielen Teilen für Erwachsene Baumeister.

Lego Technic im Angebot: Kleines Set für Kinder und Technic-Begeisterte

Wir starten aber erst einmal mit einem Tipp für Sparfüchse. Denn das 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader ist für unter 60 Euro in der Lego-Welt ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Der Sechsrädler kommt mit vielen klassischen Technic-Funktionen wie einem mitlaufenden Motor, Differenzial, Federung, Lenkung, kippbare Ladefläche und Seilwinde zu dir. Die Optik ist dabei Geschmackssache, dafür gibt es aber noch ein paar Gadgets wie eine Motorsäge und Baum-Teile dazu.

Wer also auf der Suche nach einem eher kleineren Set für vergleichsweise wenig Geld ist, der kann beim Geländefahrzeug beruhigt zuschlagen. Du sparst dir beim Kauf aktuell 33 Prozent der eigentlich veranschlagten 90 Euro und kommst so auf einen Endpreis von knapp 60 Euro.

Appgesteuerter Cat D11 Bulldozer

Der Lego Technic Appgesteuerter Cat D11 Bulldozer mit der Nummer 42131 ist das teuerste Set in dieser Auflistung und kommt regulär auf einen heftigen Preis von knapp 500 Euro. Den schmilzt Amazon auf knapp 340 Euro zusammen und bietet so 32 Prozent Rabatt. Damit kommt das Set aus gut 3.850 Teilen auf ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kannst den dicken Bulldozer per Control+ steuern. Dabei geht es aber nicht nur um das Fahren, sondern auch um andere Funktionen wie die Bewegung des Schilds und das Absenken der Leiter an der Seite.

Lego Technic im Angebot: Mercedes-Set mit fast 40 Prozent Rabatt

Weiter geht es mit einem mächtigen Set aus dem Lego-Technic-Jahr 2021. Der Mercedes-Benz Zetros (Bild oberhalb des Artikels) ist per Control+ fernsteuerbar und schafft Steigungen von 100 Prozent. Damit ist er eines der stärksten Lego-Sets, die je gebaut wurden. Wie so oft lässt sich Lego die Leistung fürstlich bezahlen und verlangt eigentlich satte 330 Euro für die 2.110 Teile samt Motoren und Smart-Hub. Viel zu viel, wie sich die Branche einig ist. Doch Amazon haut den Zetros jetzt für unter 200 Euro raus. Das sind knapp 40 Prozent Rabatt.

1:8-Modelle mit 150 Euro Rabatt

Nominal kannst du bei den 1:8-Modellen sogar noch mehr sparen als beim Zetros. Die beiden Modelle 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 und 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 kosten regulär jeweils satte 450 Euro. Dabei sind sie jedoch auch die bisher besten 1:8-Modelle der Rennwagen-Reihe. Der neue Daytona SP3 aus dem Jahr 2022 überzeugte uns, nachdem wir zum Start kritisch fragten: „Die nächste Pleite?„.

Lego Technic Daytona SP3

Bei Amazon sind beide für um die 300 Euro erhältlich und kommen jeweils auf circa 3.700 Teile. Die mächtigen Sets bringen dabei nicht nur einen mitlaufenden Motor, sondern auch ein schaltbares Getriebe, Federung und Lenkung mit. Hier geht es zu den Sets:

Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 beim Aufbau