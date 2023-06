Amazon verschenkt Music Unlimited: Gratis-Abo auch ohne Prime

Amazon ist schon lange nicht mehr nur für schnelle Lieferungen und gute Preise bekannt. Mit Prime Video und Amazon Music gibt es ebenso tolle Streaming-Angebote des Unternehmens. Im Rahmen des bevorstehenden Prime Days (11. und 12. Juli) kannst du dich davon jetzt schon komplett kostenlos selbst überzeugen. So verschenkt Amazon aktuell nämlich bis zu vier Gratismonate für den Premium Musikstreamingdienst Amazon Music Unlimited. Hierdurch hast du komplett kostenlos und werbefrei Zugriff auf über 100 Millionen Songs in HD-Qualität sowie zahlreiche coole Podcasts. Dabei gibt es selbst ohne Prime-Abo gratis etwas auf die Ohren.

So holst du dir das Gratis-Abo & das solltest du beachten

Bis zu vier Gratismonate kannst du aktuell für Amazon Music Unlimited abgreifen. Alles, was du dafür machen musst, ist dich auf dieser Aktionsseite anzumelden und schon kannst du los streamen. Die vier Monate gibt es dabei exklusiv für Prime Mitglieder, ohne entsprechendes Abo bekommst du aber immerhin drei Monate lang Music Unlimited komplett kostenfrei.

Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich das Abo wie üblich automatisch in eine kostenpflichtige Variante um. Als Prime Mitglied fallen dann monatlich 8,99 Euro an, sonst kostet Music Unlimited 10,99 Euro im Monat. Besonders cool: Du kannst, nachdem du dir die Gratismonate geschnappt hast, direkt wieder kündigen und verhinderst so, dass künftig Kosten anfallen.

Doch aufgepasst: Das Ganze gilt nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Wenn du in letzter Zeit schonmal ein Gratis-Abo für den Musikstreamingdienst abgegriffen hast oder du bis vor Kurzem noch Kunde warst, kannst du wahrscheinlich nicht an dieser Aktion teilnehmen. Komplett leer gehst du in diesem Fall jedoch auch nicht aus: Für Wiederkehrer gibt’s immerhin 50 Prozent Rabatt auf das Abo.

Das wird dir bei Amazon Music Unlimited geboten

Amazon Music Unlimited ist ein kostenpflichtiger Musikstreamingdienst, vergleichbar mit dem Spotify Premium Abo. Hierbei hast du Zugriff auf über 100 Millionen Songs in HD-Qualität. Zusätzlich gibt es auch ausgewählte Lieder in Ultra HD und selbst 3D-Audio ist mittlerweile möglich. Im Gegensatz zur Gratis-Variante von Amazon Music gibt es hierbei keine Werbung. Außerdem gibt’s unbegrenztes Überspringen für maximalen Komfort beim Musikstreaming. Weiterhin kannst du dir personalisierte Sender und tausende Playlists – ohne erzwungene Zufallswiedergabe – anhören. Selbst offline hast du über Music Unlimited deine Lieblingslieder stets dabei.