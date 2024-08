Einer der besten Kopfhörer?! Amazon verkauft Sony Over-Ears fast zum halben Preis

Amazon bietet die Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer mit herausragendem Klang und exzellenter Geräuschunterdrückung derzeit mit einem Preisnachlass von fast 50 Prozent an. In diesem Artikel erklären wir dir, warum sie sich aktuell besonders lohnen.

Sony Kopfhörer bei Amazon: So gut ist der Preis

Die Sony WH-1000XM4 haben zwar bereits einen Nachfolger, in diesem Artikel erklären wir dir allerdings, warum das neuere Modell nicht unbedingt die bessere Wahl ist. Preis-Leistungs-technisch machst du hier nämlich definitiv den besseren Fang, da du gerade rund 100 Euro weniger zahlst, als für den Nachfolger. Nur 199 Euro verlangt Amazon für die Over-Ears und reduziert sie so um 47 Prozent.

Bedenkt man, dass die Kopfhörer ursprünglich von rund 380 Euro (UVP) kommen, ist das ein wirklich starkes Angebot. Besonders mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf wird der Deal aber zu einem echten Schnäppchen. Denn Amazon ist einerseits der günstigste Anbieter. Andererseits schwankte der Preis für die Kopfhörer zuletzt zwischen knapp 200 und 250 Euro und ist somit jetzt besonders niedrig.

Das können die Over-Ears

Die Sony WH-1000XM4 sind sogenannte Over-Ear-Kopfhörer, bei denen die Ohrpolster angenehm über den Ohren liegen. Das sorgt dafür, dass sie auch über längere Zeit hinweg bequem zu tragen sind, ohne dass du einen unangenehmen Druck auf den Ohren hast. Per Bluetooth-Verbindung lassen sich die Kopfhörer kabellos mit deinem Smartphone oder Laptop koppeln, was dir maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht. Alternativ kannst du deine Musik auch über ein Kabel abspielen, um weniger Qualitätsverlust zu haben oder den Akku zu schonen.

Im kabellosen Betrieb hält die Batterie bis zu 30 Stunden durch. Zusätzlich bieten die Kopfhörer eine hervorragende Klangqualität und eine der besten verfügbaren Technologien zur Geräuschunterdrückung. Das spiegelt sich auch in den Bewertungen bei Amazon wider. Denn über 27.000 Kunden vergaben insgesamt 4,6 / 5 Sternen.

Die Details des Kopfhörers in der Übersicht:

Aktives Noise Cancelling (ANC) unterdrückt Geräusche hervorragend

Erstklassiger Klang

Integrierter Sprachassistent

Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Std. je nach Modus

Quick Charge: 10 Minuten aufladen für 5 Stunden Musik hören

Lieferumfang: Tasche, Steckeradapter fürs Flugzeug, Kopfhörerkabel, USB-Typ-C-Kabel

4,6 / 5 Sterne (bei über 27.000 Bewertungen)

Im Angebot bei Amazon 47 Prozent rabattiert – für 199 Euro

Jetzt bestellen!