Zum „Oktober-Prime-Day“ (läuft vom 7. bis 8.) sind mehrere Saugwischer des Herstellers Tineco deutlich reduziert (zum Beispiel dieser hier). Die Geräte gelten als tolle Geheimtipps unter großer Konkurrenz. Vor allem bei Kombi-Geräten, die Saugen und Wischen ist die Marke top aufgestellt. Aber auch ein Akku-Staubsauger (dieser hier) und ein smarter Teppichreiniger (hier entlang) sind im Angebot – allesamt Gadgets, die dir den Hausputz erheblich erleichtern. Wir schauen uns die Highlights an und zeigen, was du im Detail bekommst. Geheimtipp: Mit dem Code TINECOPBDG bekommst du zusätzlich 5 Prozent Rabatt auf alle Angebote.

Hochwertige Saugwischer zu Prime Day Preisen

Auf dem Preisschild des Tineco Floor One S9 Artist standen ursprünglich 799 Euro. Am Prime Day sparst du jedoch 29 Prozent und zahlst so nur noch 569 Euro – und mit dem Code TINECOPBDG fällt der Preis noch einmal um weitere 5 Prozent.

Bei uns im Test konnte der Tineco Floor One S9 Artist absolut überzeugen (Klick aufs Bild, um zum Test zu gelangen)

Der Nass-/Trockensauger punktet mit 22 kPa Leistung und einer Neigbarkeit um 180 Grad, sodass du auch unter Möbeln bequem sauber machen kannst. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten bekommst du außerdem deine ganze Wohnung in einem Rutsch sauber. Praktisch: Nach dem Hausputz reinigt sich der Saugwischer mit heißem Wasser selbst und trocknet sich anschließend mit 85 Grad heißer Luft. Im Test konnte mich der Saugwischer bereits definitiv überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen von mir getesteten Geräten erzielte er sehr gute Reinigungsergebnisse, während er gleichzeitig sehr wendig und auch leise war.

Noch ein gutes Stück günstiger kommst du an den Tineco Floor One Stretch S6. Dieser Nass- und Trockensauger ist nämlich sogar um 34 Prozent reduziert und kostet so nur noch 329 Euro während der Amazon Prime Days. Auch hier gilt der 5-Prozent-Rabattcode (TINECOPBDG) um mehr zu sparen. Dieses Modell lässt sich dabei ebenfalls um 180 Grad neigen. Es bietet mit 20 kPa allerdings etwas weniger Saugkraft und die Laufzeit fällt mit bis zu 40 Minuten etwas geringer aus. Über eine Selbstreinigungsfunktion mit heißem Wasser und Trocknung durch Heißluft verfügt aber auch dieser Saugwischer.

Tineco Akkusauger, Dampfreiniger und Teppichreiniger rabattiert

Brauchst du eher einen reinen Akku-Staubsauger? Dann solltest du dir den Tineco Pure One S70 ansehen. Der kostet jetzt bei Amazon nur noch 399 Euro statt 499 Euro und ist flexibel als Boden- oder Handstaubsauger einsetzbar. Mit diversen Aufsätzen kannst du ebenso Polstermöbel, Regale und sonstige Oberflächen schnell von Staub und Schmutz befreien. Er ist allerdings nicht für feuchte oder klebrige Verschmutzungen geeignet. Der Akkusauger punktet mit 200 AW Leistung und einem faltbaren Rohr, das es dir ebenfalls leicht macht, unter niedrige Möbel zu gelangen. Der spezielle LED-Weitwinkelscheinwerfer macht selbst feinsten Schmutz sichtbar. Mit einer Akkuladung kannst du als Handgerät bis zu 95 Minuten am Stück reinigen, zusammen mit der Bodenbürste immerhin noch bis zu 65 Minuten. Vergiss den Code TINECOPBDG nicht, um weitere 5 Prozent vom Kaufpreis zu streichen.

Und auch den Floor One S7 Stretch Steam Dampfreiniger bekommst du bei Amazon derzeit günstiger, ebenso wie den Tineco Carpet One Cruiser Teppichreiniger. Aber nicht vergessen – bei allen hier vorgestellten Produkten bekommst du mit dem Code TINECOPBDG nochmal zusätzlich fünf Prozent Rabatt: