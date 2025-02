Amazon verkauft cleveres Küchen-Tool für weniger als 15 Euro: So kochst du viel schneller!

Kochen bereitet mir grundsätzlich Freude – allerdings nur, wenn ich mir ausreichend Zeit dafür nehmen kann. Muss es jedoch fix gehen, sei es nach Feierabend oder kurz vor einem wichtigen Termin, brauche ich eine unkomplizierte Lösung. Falls du dich in dieser Situation wiedererkennst, könnte dieses Küchengadget genau das Richtige für dich sein: Amazon bietet momentan den Tefal Ingenio 5-Sekunden-Zerkleinerer „K13304“ mit einem satten Preisnachlass von 46 Prozent an. Damit kannst du Zwiebeln, Nüsse, Tomaten und vieles mehr in Sekundenschnelle zerkleinern – ganz ohne Strom.

Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer: Dafür ist das Gadget genial

Wie bereits erwähnt, stehe ich an sich sehr gerne in der Küche. Wenn man aber für ein Linsen-Dal vier Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, eine halbe Ingwerwurzel, Tomaten und frischen Koriander kleinschneiden muss, kann das ganz schön viel Zeit kosten. Und die Augen können nach so vielen Zwiebeln auch ziemlich tränen. Diese Arbeit nimmt dir der Tefal Ingenio 5-Sekunden-Zerkleinerer entspannt ab. Hier gibst du einfach die entsprechenden Zutaten hinein und ziehst an dem Griff des Gadgets. Dadurch rotieren die beiden Edelstahlklingen im Inneren der Schüssel schnell und der Inhalt ist ratzfatz geschnitten.

Ob Tomaten und Zwiebeln für ein leckeres Bruschetta, Avocado und Knoblauch für eine würzige Guacamole oder Petersilie und Minze für einen frischen Tabouleh-Salat – der 5-Sekunden-Zerkleinerer von Tefal spart enorm viel Zeit. In die Schüssel passen bis zu 500 Milliliter an Zutaten hinein und du verbrauchst keinen Strom. Dadurch kannst du das Tool im Sommer auch zum Beispiel bei den Vorbereitungen für einen Grillabend im Garten nutzen. Viel Kraft benötigst du ebenfalls nicht, um die Zutaten kleinzubekommen. Und im Vergleich zu einer Küchenmaschine lässt sich auch noch Strom sparen.

Nach dem Kochen kannst du die Schüssel und die Klingen dann einfach in die Spülmaschine geben – per Hand musst du nur den Deckel saubermachen. So ist der Zerkleinerer schnell wieder einsatzbereit. Tefal hält außerdem viel von seinem Produkt und gewährt ganze 10 Jahre Garantie auf den 5-Sekunden-Zerkleinerer.

Rund 50 Prozent Rabatt: ein guter Deal?

Das praktische Küchen-Gadget hat bei Amazon eine Top-Bewertung von 4,7 von 5 Sternen bei über 16.000 Rezensionen gesammelt und ist gerade 46 Prozent reduziert. Statt rund 28 Euro (UVP) musst du jetzt nur noch 14,99 Euro für das Marken-Gerät zahlen. Und das ist ein erstklassiger Preis, wenn man auf den Preisvergleich blickt. Inklusive Versandkosten sicherst du dir bei Amazon nämlich gerade einen der besten Preise. Allerdings kann der 5-Sekunden-Zerkleinerer schnell wieder teurer werden. Allzu lange solltest du daher nicht warten.