4K Smart TV radikal günstiger! Amazon verkauft Fernseher mit Dolby Vision für deutlich unter 300 Euro

So unspektakulär die Angebots-Auszeichnung von Amazon selbst wirkt, umso besser wird das Angebot dann auf den zweiten Blick. Um lediglich 10 Prozent ist der Smart TV Hisense 43A6GG reduziert. Dabei bezieht sich der Rabatt allerdings nicht auf den UVP, sondern auf den zuletzt günstigsten Preis. Und in diesem Vergleich sind die 10 Prozent ordentlich.

4K Smart TV für deutlich unter 300 Euro

Denn durch den Amazon-Rabatt rutscht der 43 Zoll große Fernseher (108 Zentimeter Diagonale) auf nunmehr 269 Euro. Günstiger war der Fernseher noch nie. Dabei ist er für den Spottpreis keinesfalls schlecht ausgestattet.

So unterstützt er Bildoptimierung mit Dolby Vision, bietet HDR10+ und einen speziellen Game Mode. Dank Alexa-Built-in ist der Fernseher einfach ins Smart Home integrierbar und per Sprache steuerbar. Das wirkt sich auch auf die App-Steuerung aus. Das Betriebssystem von Hisense unterstützt hier die Apps der gängigen Streaming-Dienste. Ansonsten liest sich das Datenblatt für die Preisklasse recht gut. Mit 60 Hertz Bildwiederholrate und drei HDMI 2.0 Slots (davon einer mit eARC) bietet er das, was von einem Fernseher der Unter-500-Euro-Klasse zu erwarten ist. Bei nur 270 Euro ist das ein wirklich gutes Gesamtpaket.

Für 60 Euro mehr gibt’s auch 50 Zoll

Sind dir die 43 Zoll ein paar Zentimeter zu klein, kannst du den Hisense-TV auch eine Nummer größer wählen. Im WM-Abverkauf von Amazon ist das technisch identische Modell mit 50 Zoll (126 Zentimeter) für 329 Euro zu haben. Auch das ist Bestpreis.

Bei beiden genannten Modellen handelt es sich um Fernseher mit normaler LED-Hintergrundbeleuchtung. Was Besseres bekommst du zu dem Preis auch nicht (vor allem nicht, seitdem ein ähnlich bepreistes Modell bei Lidl ausverkauft ist). Legst du noch eine kleine Schippe drauf, gibt es für dann 399 Euro allerdings ein QLED-Panel im 50-Zöller. Das ist dank „Quantum Dot“-Technologie noch stärker in Sachen Kontrast bei höherer Helligkeit. Das Gesamtempfinden des Bildes ist klarer, präziser und unter dem Strich einfach besser.

Die volle Angebots-Übersicht:

Du brauchst noch eine passende Soundbar dazu? Derzeit gibt es einige günstige Anlagen bei diversen Händlern. Überraschend günstig ist etwa ein Denon-Modell bei MediaMarkt. Etwas umfänglicher wird’s beim deutschen Hersteller Teufel. Weitere Empfehlungen geben wir dir im Soundbar-Kaufratgeber mit Modellen bis 300 Euro.