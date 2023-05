Amazon und Alternate verschleudern Lego: Technic-Sets mit bis zu 40 Prozent Rabatt

Lego Technic ist immer mal wieder im Angebot. Ab 30 Prozent Rabatt gelten die meisten Modelle als fair eingepreist. Doch Amazon und vor allem Alternate setzen noch einen drauf und bieten einige Sets mit bis zu 40 Prozent Rabatt an. Damit gehören sie in die oberste Schnäppchenliga.

Lego 42141: Großer Rennwagen mit massivem Rabatt

Wir starten mit einem außergewöhnlichen Set, das vor allem für Formel-1-Fans interessant ist, aber auch als Teilespender eine gute Figur macht. Der McLaren Formal 1 Rennwagen mit der Set-Nummer 42141 kostet bei Amazon gerade knapp 135 Euro und ist damit um satte 33 Prozent reduziert. Dafür bekommst du ein Set mit beeindruckenden Maßen, wenn man die Teilezahl ins Verhältnis setzt. Lego holt aus den knapp 1.500 Teilen eine Länge von 65 cm heraus. Mehr Details zum Rennwagen, gibt es in unserer Übersicht der 2022er-Technic-Modelle.

Da kann auch Alternate nicht mithalten, wo man für den Renner 150 Euro verlangt. Doch der Shop, bekannt für seine aggressive Preispolitik, hat bei anderen Sets die Nase deutlich vorne.

Lego McLaren Formel 1 Rennwagen

Brandneu: Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar mit 35 Prozent Rabatt

Das Lego-Technic-Set 42156 wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und wird jetzt zum ersten Mal mit sattem Rabatt angeboten. Gleich um 35 Prozent rauscht der Preis bei Alternate in den Keller. Damit bezahlst du statt den von Lego ausgerufenen 200 Euro, lediglich knapp 130 Euro. Damit wird das knapp 1.800 Teile große Set fair bepreist und du kannst ohne schlechtes Gewissen zuschlagen.

Technic Jeep Wrangler: 40 Prozent Rabatt

In einer ganz anderen Preisliga spielt der Lego 42122 Technic Jeep Wrangler aus dem Jahr 2021. Die Funktionen sind nicht gerade üppig. So fehlt der typische mitlaufende Motor, eine Federung oder ein Getriebe. Die Türen und die Motorhaube lassen sich öffnen. Dazu gibt es Pendelachsen und eine Hand-of-God-Steuerung. Eine Seilwinde an der Front und ein Ersatzrad sind weitere Ausstattungsmerkmale.

LEGO® Technic Jeep Wrangler Rubicon

Dafür kostet das 660-Teile-Set aber auch nur einen Bruchteil vom Peugeot. Bei Alternate wechselt es für knapp 30 Euro den Besitzer. Und der freut sich damit auf heftige 40 Prozent Rabatt auf den Listenpreis von 50 Euro.

Lego Technic 42155 The Batman – Batcycle: Neues Set, kräftig reduziert

Highlight der aktuellen Angebote ist das neue Batman-Motorrad, das erst 2023 das Licht der Welt erblickte und trotzdem schon in eine heftige Rabattschlacht gerät. Lego selbst verlangt 55 Euro, was ein fast schon fairer Preis ist. Doch die Händler legen nach. Amazon verlangt 40 und Alternate gar nur 33 Euro. Damit ist auch das Batcycle mit 40 Prozent Rabatt zu haben.

Lego Technic 42155: The Batman – Batcycle

Dafür bekommst du ein Set ohne schlechte Farben und mit einigen Sonderteilen beziehungsweise vielen tollen Teilen in der Farbe Schwarz. Wer also ein Set zum Ausschlachten sucht, wird hier fündig. Mit einem mitlaufendem Motor und schicken Federn ist es aber auch gut als Spielset zu gebrauchen.