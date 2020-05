Die heutigen Amazon-Tagesangebote stellen Samsungs Flaggschiffe aus diesem und dem vergangenen Jahr in den Fokus. Mit dabei: das Galaxy S10e, das zum absoluten Bestpreis angeboten wird.

Samsung Galaxy S10e zum neuen Tiefpreis

Amazon bietet das Galaxy S10e für rund 470 Euro an und hält damit den aktuell absoluten Best- und Tiefpreis. Andere Anbieter liegen da noch weit über der 500-Euro-Marke, wie der Preisvergleich von guenstiger.de zeigt. Neben dem Smartphone bekommst du außerdem drei anstatt zwei Jahre Herstellergarantie dazu.

Samsung Galaxy S10e Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 5,8 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4872x3248 (15,8 Megapixel) Akku 3.100 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 150 g Farbe Einführungspreis 6 / 128 GB: 749 € Marktstart 8. März 2019

Beliebt ist das Galaxy S10e vor allem durch die Balance zwischen Highend-Feature der S10-Reihe und einem günstigen Preis. Das Display, das als einziges der 2019er-Reihe nicht „Edge„, also gebogen ist, die Leistung und die gute Kamera konnten im Test vor allem überzeugen.

→ Hier entlang zum Amazon-Deal

Übrigens: Auch bei MediaMarkt und Saturn sind Galaxy-Smartphones günstiger. Hier wird unter dem Deckmantel „Mehrwertsteuer geschenkt“ Rabatt gewährt.

Samsungs 2020er-Smartphones im Angebote

Daneben sind auch aktuelle Smartphones aus diesem Jahr in den Tagesangeboten bei Amazon zu finden. Mit dabei ist das Galaxy S20+, das Galaxy Z Flip und das Galaxy Fold 5G. Die Smartphones sind zwar nach wie vor recht teuer. Amazon hält in diesen Fällen jeweils den aktuell erschwinglichsten Preis.

Jetzt weiterlesen Samsung Galaxy Z Flip im Test: Der erste Eindruck des Razr-Konkurrenten

PlayStation Plus: 12-Monats-Abo reduziert

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate im Voraus kostet heute bei Amazon 41,99 Euro. Normalpreis im PlayStation Store: 59,99 Euro. Mit dem Abo hast du Zugriff auf exklusive Angebote, Cloud-Speicher und das wohl prominenteste Feature: Jeden Monat gibt es zwei Vollversionen gratis für alle PS Plus Mitglieder.

Außerdem ist PS Plus notwendig um Spiele online im Multiplayer zu spielen. Willst du FIFA also online gegen deine Freunde oder im FUT-Modus spielen, brauchst du ohnehin ein PS Plus Abo. In diesem Deal kaufst du den Code bei Amazon und kannst ihn sofort abrufen und in deinem PlayStation-Konto einlösen.

Jetzt weiterlesen PlayStation Plus Mitgliedschaft: Alles rund um das Abo von Sonys PlayStation

Auch die schmalere Version ist im Angebot: Die 3-Monats-Mitgliedschaft für PlayStation Now kostet bei Amazon 19,99 Euro.

Weitere Amazon Tagesangebote von Oppo, Sennheiser, FIFA und Co.

Amazon bietet Oppos neueste Smartphones gemeinsam mit Kopfhörern im Bundle an. Daneben gibt es vor allem Audio-Zubehör zum Sparpreis:

Jetzt weiterlesen Oppo Find X2 Pro im Test: Der Geheimtipp unter den Flaggschiffen

Viele weitere Deals und die Blitzangebote, die teilweise nur wenige Stunden verfügbar sind, findest du auf der Angebote-Seite von Amazon. Prime-Kunden sparen den Versand und haben teilweise früher Zugriff auf einige der Deals. Zum Testen ist Amazon Prime für einen Monat lang gratis.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.