Neue Tagesangebote bei Amazon. Wir machen den Dienstag-Schnäppchen-Check im Technik-Bereich und haben insbesondere Smartphone-, Notebook- und Heimwerker-Deals gefunden. Die Angebote sind teilweise mit Countdowns versehen, enden aber alle am Dinstagabend. Das Top-Schnäppchen zum Samsung Galaxy A71 galt auch schon am Montag. Am Dienstag neu dabei ist das Portfolio der Bosch Professional Werkzeuge.

Bosch Professional: „Blaue“ Werkzeugserie deutlich reduziert

Am Dienstag ist einiges an Werkzeug aus der blauen Bosch-Serie, den Bosch Professional Werkzeugen reduziert. Der Fokus liegt auf akkubetriebenen Geräten, aber auch schwere und leistungsstarke Handwerkstechnik ist günstiger zu haben. Tausendsassa ist der Akkubohrschrauber aus derm 12V-System, den es für 107,99 Euro zu kaufen gibt.

Ebenfalls sehenswert ist das Angebot zu Handwerkzeugen wie der Säbelsäge oder dem Winkelschleifer. Die Flex mit 1.300 Watt Leistung kostet rund 118 Euro. Aber es gibt auch zahlreiche kleine Tools zum klassischen Mitnahmepreis. Etwa ein Messerset für 22 Euro oder ein Zangensortiment für 30 Euro.

Bei einigen Produkten sind mehr als 40 Prozent Rabatt gegenüber dem Herstellerpreis drin, so etwa bei der Schlagbohrmaschine GSB 13 für 47,99 Euro oder beim 880-Watt-Winkelschleifer, der für rund 48 Euro im Angebot liegt.

Samsung Galaxy A71 unter 300 Euro bei Amazon

Das Galaxy A71 ist nach wie vor eines der beliebtesten Samsung-Handys auf dem Markt. Im Amazon-Angebot ist es noch bis Dienstagabend für 299 Euro erhältlich und rutscht damit einmal mehr unter die 300-Euro-Marke. Das ist aktueller Bestpreis (Preisvergleich). Dazu profitieren Amazon-Kunden von einer erweiterten Garantie – exklusiv dort gibt es 30 Monate Herstellergarantie.

Das Handy überzeugte uns im Test insbesondere mit seinem Display, dem schnellen Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm und der ordentlichen Kamera-Ausstattung. Käufer müssen bei dem Modell jedoch auf 5G-Kompatibilität verzichten. Mittlerweile gibt es auch einen Nachfolger. Hier zeigen wir, wie sich das Galaxy A72 im Vergleich zum günstigeren A52 schlägt.

Microsoft Surface Book 3: Verschiedene Konfigurationen im Angebot

Microsofts Top-Convertible-Notebook, das Surface Book 3, ist in drei Konfigurationen zu Preisen ab 1.899 Euro erhältlich. Immer noch eine Stange Geld, die Amazon verlangt. Allerdings ist bei den angebotenen Versionen ein i7-Prozessor obligatorisch. Dazu gibt es einen großen Arbeitsspeicher (16 oder 32 GB) und zwischen 256 GB und 1 TB SSD-Speicher. Angeboten wird das Surface Book 3 hier jeweils in der 15-Zoll-Variante.

Das besondere an dem Microsoft-Gerät und gleichzeitig der Unterschied zu der Surface-Laptop-Linie ist einerseits die Bauweise: Das Display ist abnehmbar und lässt sich flexibel und autark als Tablet nutzen. Ein weiterer Unterschied ist technischer Natur: Die Surface Books sind jeweils mit einer dedizierten Grafikkarte von Nvidia ausgerüstet, die Surface Laptops setzen hier nur auf die Prozessor-Grafik Intel Iris.

Übrigens: Das Surface Book 3 wurde in unserer Notebook-Test-Zusammenfassung 2020 zum besten Convertible-Notebook gekürt und konnte im Test nahtlos an die erfolgreichen Vorgänger anknüpfen.