Amazon Tagesangebote: Das sind heute die besten Schnäppchen

Starten wir mit den Smart Home Produkten – hier sind derzeit gleich mehrere Produkte von tado° bei Amazon reduziert. Günstiger bekommst du zum Beispiel Heizkörper-Thermostate einzeln und im Set – oder ganze Einsteigerpakete. Jetzt, wo die Tage immer kürzer werden und die Temperaturen fallen, schmeißen wir wieder die Heizung an. Menschen, die in Wohnungen mit Heizkörpern leben, kennen dabei das Problem: Immer wieder schraubt man an dem Heizregler hin und her, bis endlich die Wohlfühltemperatur erreicht ist. Möchte man zwischendurch lüften, muss man die Heizung runterregeln oder man vergisst es und verschwendet wertvolle Energie. Hier schafft smartes Heizungs-Zubehör Abhilfe.

Bei Amazon gibt es aktuell einen smarten Heizkörper-Thermostat von tado° für 54,99 Euro. Verglichen mit anderen Händlern ist das aktuell der beste Preis. Der Thermostat lässt sich dank diversen Adaptern an so gut wie jedem Heizkörper anbringen. Hast du in mehreren Räumen einen davon, kannst du alle in nur einer App steuern und dadurch Energie sparen. Besonders lohnt es sich, wenn du gleich vier smarte Heizkörper-Thermostate im Set kaufst. Das Quattro Pack mit vier Stück bekommst du zum aktuellen Bestpreis von 182,99 Euro. So bezahlst du für jeden Thermostaten einzeln gerechnet nur knapp 46 Euro.

tado° Temperatursensor und Starter Kits bei Amazon stark reduziert

Auch ein tado° Funk-Temperatursensor ist aktuell im Bestpreis-Angebot bei Amazon. Dieser lässt sich mit den Heizkörper-Thermostaten kombinieren und steuert Heizkörper-Thermostate automatisch, um die optimale Temperatur zu erreichen. Den Sensor kannst du an der Wand oder einer anderen Oberfläche – ohne Bohren – anbringen. Übrigens: Wir haben den Funk-Temperatursensor für dich getestet.

Für die vorhin erwähnten Produkte ist ein tado° Starter Kit erforderlich. Und auch hier bekommst du aktuell zwei Stück bei Amazon vergünstigt. Einmal das smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ zum Bestpreis von 84,99 Euro und einmal das smarte Thermostat (Funk) Starter Kit V3+ mit Standfuß für 164,99 Euro.

Saubere und gesunde Zähne mit diesen Mundpflege-Produkten von Oral-B

Auch diverse Zahn- und Mundpflegeprodukte hat der Online-Riese nur noch für kurze Zeit im Angebot. Hier bekommst du derzeit zum Beispiel die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 3 3500 zum Bestpreis für 38,99 Euro. Sie ist mit drei Reinigungsmodi ausgestattet – für die tägliche Reinigung, zum Aufhellen der Zähne oder für ein besonders empfindliches Zahnfleisch. Besonders praktisch ist hierbei: Der Akku hält mit einer vollen Ladung über zwei Wochen. So kannst du die elektrische Zahnbürste auch mal problemlos ohne Ladestation im mitgelieferten Reise-Etui mit in den Urlaub nehmen.

Auch die elektrische Zahnbürste Oral-B iO 8 Limited Edition ist derzeit nur noch für kurze Zeit zum Bestpreis bei Amazon erhältlich. Hierfür bezahlst du aktuell 158,99 Euro. Dabei bekommst du noch mehr Funktionen, wie personalisiertes Coaching für ein besseres Putzergebnis und eine Erinnerung für den Wechsel des Bürstenkopfs. Außerdem ist ein Sensor integriert, der dir den perfekten Druck anzeigt. Bei idealem Druck auf die Zähne leuchtet die Zahnbürste grün und bei zu viel Druck leuchtet sie rot.

Die Oral-B iO im Einsatz. Bildquelle: Oral-B

Darüber hinaus ist ein komplettes „Mundpflege-Center“ mit elektrischer Zahnbürste, Munddusche, Ersatzdüsen und Aufsteckbürsten derzeit bei Amazon reduziert. Das Oral-B Mundpflege-Center Pro 2000 bekommst du zum Bestpreis für 67,99 Euro. Und auch Aufsteckbürsten für deine elektrische Zahnbürste sind heruntergesetzt. Zwölf der Oral-B Sensitive Clean Aufsteckbürsten bekommst du aktuell für 30,99 Euro.

Xbox Series S Bundle mit Fifa 22 bei Amazon im Angebot – und vieles mehr

Fußballfans kommen zurzeit ebenfalls auf ihre Kosten. Denn: Momentan gibt es die Xbox Series S im Bundle mit dem kürzlich erschienenen Spiel Fifa 22. Die Spielkonsole inklusive Spiel gibt’s jetzt für 289,99 Euro. Für Prime-Kunden ist das ohne anfallende Liefergebühren der beste Preis. Ansonsten bekommen Sparfüchse das Bundle bei Otto noch einmal für ganze 99 Cent günstiger.

Auch Fitbit-Uhren und Lautsprecher von Sony oder Bang und Olufsen sind aktuell reduziert. Hier geht’s zu allen Tages-Angeboten – viel Spaß beim Stöbern!