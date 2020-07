Am Montag, 6. Juli, sind bei Amazon wieder neue Angebote an den Start gegangen. Auf der Seite mit den Blitzangeboten, die teilweise nach wenigen Stunden wieder enden, sind auch neue Deals zu sehen, die den ganzen Tag oder sogar noch länger dauern.

Smartphone-Angebote mit Samsung S20, iPhone 11 Pro Max und mehr

Das Galaxy S20 ist bei Amazon günstiger zu haben, will heißen: Zum Bestpreis von 681,39 Euro. An den Preis kommt außerhalb von ebay aktuell kein Händler ran. Dazu gibt es hier sogar 3 Jahre Garantie. Die Amazon-Deal-Seite mit dem Titel „Smartphones & Zubehör reduziert“ fördert neben dem S20 auch das S20+ in verschiedenen Konfigurationen (ab 828,56 Euro) und das S20 Ultra sowie das S20 5G zu Angebotspreisen zutage. Zubehör von Tile ist ebenfalls reduziert.

→ Zu den S20-Angeboten

Nochmal Samsung: Das Samsung Galaxy M31, nominell ein Einsteiger-Smartphone – immerhin mit technischen Highlights wie 6 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und einem großen 6.000-mAh-Akku gesegnet – ist weiter im Angebot. Im Angebot bei Amazon kostet das Samsung-Smartphone mit Riesen-Akku 229 Euro – statt sonst 279 Euro. Obendrein wird das Gerät exklusiv über Amazon vertrieben, die Bestpreisfrage stellt sich hier also nicht.

→ Zum Galaxy M31-Angebot

Weitere Smartphone-Angebote finden sich von diversen Herstellern. Unter anderem sind auch iPhones bei Amazon im Angebot. Dabei gut zu wissen: Bei dem angebotenen iPhone 11 Pro Max handelt es sich um wiederaufbereitete Ware mit dem Label „renewed“.

Fitbit-Sportuhren bei Amazon reduziert

Außerdem werden Schnäppchenjäger auf der Suche nach Fitnesstrackern und Zubehör bei Amazon fündig: es gibt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Geräte von Fitbit. Die Bandbreite im Angebot reicht vom Fitnesstracker Inspire für knapp 41 Euro über die Fitbit Charge 3 (87 Euro) bis zur Smartwatch Fitbit Versa (ab 100 Euro). Außerdem ist auch die intelligente Waage Fitbit Aria Air für rund 37 Euro im Angebot.

→ Hier geht’s zu den Fitbit-Deals

SodaStream im Angebot

Wassersprudler von SodaStream sind wieder einmal im Angebot – diesmal gibt es neben dem Sprudler „Crystal 2.0″ mit Glaskaraffen (94,99 Euro) auch zahlreiches weiteres Zubehör, wie Sirup, Trinkgläser, Ersatz-Karaffen oder auch das günstigere Sprudler-Set mit Plastikflaschen (55,99 Euro) im Angebot.

→ Zu den SodaStream-Deals

Lego Technic weiterhin günstiger

Fans von Lego Technic sind stets auf der Suche nach neuen Bausätzen. Die teuren Sets werden immer mal wieder und teils deutlich günstiger angeboten. Bei Amazon sind einige Sets bereits seit vergangener Woche im Angebot. Dank der Mehrwertsteuersenkung ist für den Endkunden noch ein bisschen mehr Ersparnis drin – dafür sind die Preise etwas krumm.

Ein Top-Gear-Rallyeauto (91,62 Euro), der X-treme Off-Roader (155,96 Euro) und ein Liebherr-Bagger (312,90 Euro) sind im Angebot. Wichtig zu wissen: Die drei Modelle gehören der Control+-Serie an und verfügen somit über die Möglichkeit der App-Steuerung. Gerade in Bezug auf die Ursprungspreise von bis zu 450 Euro – etwa beim Liebherr-Bagger, lässt sich bei den Lego-Technic-Deals einiges an Geld sparen.

Amazon Tablets im Angebot, Rabatt auf Amazon-Zubehör

Last but not least sind auch Geräte von Amazon selbst in den Tagesangeboten zu finden. Generell gibt es mit einem Gutscheincode 25 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Zubehör-Artikel für die Fire-, Kindle- und Echo-Produkte des Konzerns. Darunter viele Hüllen, aber auch die Alexa-Sprachfernbedienung. Außerdem sind noch Fire-Tablets in den Tagesangeboten zu finden: Etwa das Fire HD 10 für 99,91 Euro statt sonst rund 200 Euro oder das Fire HD 8 Tablet, das 77,97 Euro kostet. Es handelt sich jeweils um die Vorgänger-Versionen der aktuellen Serie. Reduziert ist letztlich auch der Echo Dot der 3. Generation mit Alexa-Integration, der aktuelle 53,60 Euro kostet. Krumme Preise sind auch hierbei auf die MwSt-Senkung zurückzuführen.

Weitere Tagesangebote im Schnelldurchlauf

Diese Deals und Aktionen haben wir außerdem gefunden:

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.