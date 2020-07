Ein Amazon-Dienst ist ab sofort Geschichte, das klassische Geschäft läuft aber weiter. Wie gewohnt mit einigen guten Tagesangeboten. Wir haben uns durchgeklickt und zeigen die Deal-Highlights.

Samsung-Smartphone, Huawei-Bundle und Zubehör

Aus der Smartphone-Welt finden sich einige Angebote bei den Tagesdeals von Amazon am 1. Juli. Den Anfang macht dabei das Sasmung Galaxy M31, nominell ein Einsteiger-Smartphone – immerhin mit technischen Highlights wie 6 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und einem großen 6.000-mAh-Akku gesegnet. Ein wahres Akku-Monster also. Im Angebot bei Amazon kostet das Samsung-Smartphone 229 Euro. Obendrein wird das Gerät exklusiv bei Amazon vertrieben, die Bestpreisfrage stellt sich hier also nicht.

→ Zum Samsung-Angebot

Weitere Smartphone-Deals kommen von Huawei: Einige der neuen Smartphones aus der P40-Serie werden als Bundle angeboten. Preislich sind die Angebote für die Smartphones selbst nichts Besonderes. Zum Deal werden die P40-Angebote – das P40 lite 5G kostet 399 Euro, das P40 799 Euro und das P40 Pro 999 Euro – durch die Gratis-Zugabe der Huawei Freebuds 3i. Die Kopfhröer kosten sonst rund 100 Euro und liegen dem Smartphone im Kombi-Deal gratis bei.

Mit Active Noise Cancelling (ANC) und leichter Bauweise sind die kabellosen In-Ear-Kopfhörer gut für unterwegs und gelten als eine der besten Alternative zu Apples AirPods Pro – die ihrerseits aber noch mehr als das Doppelte kosten.

→ Zu den Huawei-Angeboten

Smartphone-Zubehör – etwa von Anker oder RAVPower – gibt’s zu Hauf in den Blitzangeboten – einfach durchklicken.

UHD-Fernseher von Samsung

Außerdem sind bei Amazon heute einige Samsung-UHD-Fernseher reduziert. Zwischen 379 Euro (50 Zoll LED-TV) und 1.399,90 Euro (75 Zoll, QLED) wirst du bei den Angeboten fündig. Besonderes Schmankerl: Auch den Fernseher mit künstlerischem Anspruch, den Samsung „The Frame“ getauft hat, bekommst du im Angebot günstiger: Mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale und QLED-Technologie kostet das Schmuckstück noch 862,90 Euro.

Grundsätzlich unterscheidet Samsung bei seinen Fernsehern zwischen normalen LED-TVs (RU-Serie) und QLED-Geräten (Q-Serie). Bei letzteren handelt es sich technologisch zwar nicht um OLED-Fernseher, die wären noch deutlich teurer. Die QLED-Technik setzt auf sogenannte „Quantum Dots“, Nanopartikeln auf einer Folie, die von der LED-Hintergrundbeleuchtung angestrahlt werden und das Licht mit eigenen Lichtimpulsen weiterleiten. Das sorgt für deutlich bessere und hellere Farbdarstellung und verbesserte Kontraste im Vergleich zu gewöhnlichen LED-Fernseher. An die Schwarzwerte von OLED kommen QLED-TVs aber nicht heran. Dafür sind sie heller als OLED-Fernseher.

Fitbit-Sportuhren bei Amazon reduziert

Außerdem werden Schnäppchenjäger auf der Suche nach Fitnesstrackern und Zubehör bei Amazon fündig: es gibt bis zu 50 prozent Rabatt auf Geräte von Fitbit. Die Bandbreite im Angebot reicht vom Fitnesstracker Inspire für knapp 41 Euro über die Fitbit Charge 3 (87 Euro) bis zur Smartwatch Fitbit Versa (ab 100 Euro). Außerdem ist auch die intelligente Waage Fitbit Aria Air für rund 37 Euro im Angebot.

→ Hier geht’s zu den Fitbit-Deals

Lego Technic weiterhin im Angebot – krumme Preise dank MwSt-Senkung

Fans von Lego Technic sind stets auf der Suche nach neuen Bausätzen. Die teuren Sets werden immer mal wieder und teils deutlich günstiger angeboten. Wie jetzt bei Amazon. Bereits gestern waren die Sets im Angebot – jetzt ist dank der Mehrwertsteuersenkung für den Endkunden noch ein bisschen mehr Ersparnis drin – dafür sind die Preise etwas krumm.

Ein Top-Gear-Rallyeauto (93,57 Euro), der X-treme Off-Roader (158,88 Euro) und ein Liebherr-Bagger (320,70 Euro) sind im Angebot. Wichtig zu wissen: Die drei Modelle gehören der Control+-Serie an und verfügen somit über die Möglichkeit der App-Steuerung. Gerade in Bezug auf die Ursprungspreise von bis zu 450 Euro – etwa beim Liebherr-Bagger, lässt sich bei den Lego-Technic-Deals einiges an Geld sparen.

Amazon Tablets im Angebot, Rabatt auf Amazon-Zubehör

Last but not least sind auch Geräte von Amazon selbst in den Tagesangeboten zu finden. Generell gibt es mit einem Gutscheincode 25 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Zubehör-Artikel für die Fire-, Kindle- und Echo-Produkte des Konzerns. Darunter viele Hüllen, aber auch die Alexa-Sprachfernbedienung. Gleichzeitig gibt’s noch ein Amazon-gerät in den Tagesangeboten: Top-Deal ist ein Angebot zum Echo Plus, der mitsamt einer Philips Hue Lampe 73,10 Euro kostet. Dabei handelt es sich um den Alexa-Lautsprecher in zweiter Generation.

