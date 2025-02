Ein großer Fernseher mit 4K-Auflösung bietet unzählige Vorteile – sei es beim Filmeschauen, einer entspannten Zock-Session auf der Couch oder einem ganz normalen Fernsehabend. Oftmals hat diese hochwertige Technik aber auch ihren Preis. Umso praktischer, dass Amazon jetzt kurzerhand den Preis eines großen LG-Modells fast halbiert!

Amazon streicht 46 Prozent vom Preis des 4K-TVs

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis, denn der hat es in sich: Statt eigentlich fast 1.300 Euro zahlst du bei Amazon jetzt nur noch 696,64 Euro für das 55-Zoll-Modell des 4K-Fernsehers. Dies entspricht einem Rabatt von satten 46 Prozent. Der Versand ist obendrein kostenlos, was bei einem so großen TV nicht überall der Fall ist. Auch die anderen Größen sind derzeit übrigens günstiger zu haben, doch dazu am Ende mehr.

Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt insbesondere der Preisvergleich: Im Netz gibt’s den LG-Fernseher nämlich bei keinem anderen Anbieter günstiger. Und auch sonst war der 4K-TV zuvor nie signifikant billiger. Wer also momentan ein top Upgrade für seinen Entertainment-Bereich sucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen und einen guten Deal machen.

Darum lohnt sich der 4K-Fernseher von LG

Doch warum ist der LG-Fernseher überhaupt eine gute Wahl? Allen voran weiß natürlich das Bild zu überzeugen. So bietet dir der Smart-TV eine scharfe 4K-UHD Auflösung (3840 x 2160 Pixel) mit HDR10 Pro in Kombination mit der QNED-Technologie. Letztere sorgt für besonders lebendige Farben und einen verbesserten Kontrast.

Ein absoluter Pluspunkt ist zudem die Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch sehen Bewegungen auf dem Display besonders flüssig aus, was sich insbesondere bei rasanten Action-Szenen bemerkbar macht. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket dann noch von weiteren Bildverbesserungen und einer großen Anschlussvielfalt. So stehen dir beispielsweise gleich vier HDMI 2.1 Anschlüsse sowie zwei USB 2.0 Slots zur Verfügung.

Selbstverständlich kannst du den 4K-Fernseher auch ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf alle gängigen Streaming-Apps rund um YouTube, Netflix und Co. zugreifen. Wer zusätzlich auch TV-Streaming in HD genießen möchte, sollte unbedingt mal hier vorbeischauen. Derzeit gibt’s nämlich zwei Monate HD-Fernsehen gratis!

Auch andere Größen sind bei Amazon im Angebot

Dir reichen 55 Zoll für dein Wohnzimmer nicht aus? Kein Problem! Amazon rabattiert auch die andere Größen des LG-TVs. So zahlst du für das Modell in 65 Zoll beispielsweise noch 1.045 Euro (35 Prozent Rabatt), während ein Riesen-TV mit 75 Zoll immerhin 30 Prozent günstiger ist. Mit dem Modell in 50 Zoll bietet Amazon obendrein ebenso einen etwas kleineren 4K-Fernseher für rund 672 Euro an.

-> LG 4K-Fernseher bei Amazon kaufen