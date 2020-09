Mit Blick auf den Kalender wird schnell deutlich: Der Herbst ist da. Und auch wenn wir – Stand heute – Anfang kommender Woche in weiten Teilen Deutschlands nochmal an der 30-Grad-Marke kratzen werden, ist sicher, dass wir schon bald wieder die Heizungen anschmeißen werden, um unsere Wohnungen und Häuser zu kuscheligen Wohlfühloasen zu machen. Wie praktisch, dass es heute (9. September) bei Amazon im Rahmen der September Angebote gleich mehrere Produkte zum Sonderpreis zu kaufen gibt, die das Heizen nicht nur moderner, sondern auch energiesparender (und damit günstiger) machen.

Heizkörper-Thermostate von tado im Sonderangebot

Intelligent per Zeitplan heizen, die Temperaturen über eine Smartphone-App immer im Blick behalten und auf Wunsch sogar eine Geofencing-Funktion nutzen, die die Heizung nach unten reguliert, wenn alle Bewohner das Grundstück verlassen haben. So lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen, was die smarten Klima-Produkte von tado auszeichnen. Und heute kannst du sie zum Sonderpreis bei Amazon kaufen.

Je nachdem wie groß deine Wohnung oder dein Haus ist, kannst du zwischen verschiedenen Paketen an Thermostaten für deine Heizkörper wählen. Am preiswertesten ist es allerdings, wenn du dich für zwei oder sogar vier Thermostate entscheidest.

Ganz wichtig: Die Thermostate allein funktionieren nicht. Du brauchst eine sogenannte Bridge, die du an deinen Breitband-Router anschließt. Dafür stellen tado und Amazon die passenden Starter Kits zur Verfügung – ebenfalls zum Sonderpreis.

Und wenn du schon jetzt vorsorgen möchtest – für die Zeit, wenn es bei dir zu Hause wieder wärmer wird. Auch in Kombination mit einer Klimaanlage kannst du mit einem tado-Produkt Geld sparen. Zu diesem Zweck steht die smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado zum Sonderpreis in Höhe von knapp 65 Euro zur Verfügung.

Übrigens: Wir haben das smarte Heizkörper-Thermostat von tado bereits umfangreich auf die Probe gestellt. In unserem Test verraten wir dir, worauf du dich einstellen musst, wenn du dir das edel designte Produkt kaufst.

Smart Home Produkte von Eve zum Sonderpreis

Nicht nur auf das Heizen beschränkt sind die Smart Home Produkte von Eve, die du ebenfalls nur heute bei Amazon zum Sparpreis kaufen kannst. Neben einem smarten Heizkörper-Thermostat steht zum Beispiel ein Raumklima- und Luftqualitätsmonitor, eine smarte Bewässerungsanlage oder eine smarte Steckdose zur Verfügung.

