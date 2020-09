Amazon September Angebote gestartet: Microsoft 365 zum Top-Preis

Wenn es darum geht, an den heimischen Notebooks, Desktop-Rechnern und Tablet PCs zu arbeiten, kommt man früher oder später zu einer mehr oder weniger zwingend notwendigen Frage. Auf kostenlos verfügbare Büro-Software setzen – zum Beispiel LibreOffice oder die G Suite von Google – oder doch lieber auf die vielerorts eingesetzte Variante von Microsoft: Microsoft 365 (ehemals Office 365)? Solltest du schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, dir Office 365 zuzulegen, hast du jetzt und nur heute bei Amazon die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen.

Denn bei Amazon ist heute im Rahmen eines Tagesangebots Microsoft 365 Family zum Sonderpreis zu haben. Damit bekommst du ein Jahr lang Zugriff auf die weltweit beliebte Bürosoftware von Microsoft. Und das nicht nur allein, sondern mit bis zu sechs Nutzern, die Microsoft 365 auf all ihren Geräten freischalten können. Heißt konkret: Ohne Einschränkungen erhältst du Zugriff auf Word, Excel, Powerpoint, OneNote und Outlook. Und damit ausreichend Platz für deine persönlichen Daten vorhanden ist, gibt es auch noch 1 TB OneDrive Cloud-Speicher dazu – nicht insgesamt, sondern pro Nutzer.

Microsoft 365 Schnäppchen bei Amazon

Angeboten wird Microsoft 365 Family zu einem Preis von 52,99 Euro. Normalerweise empfiehlt Microsoft einen Verkaufspreis in Höhe von 99 Euro. Du kannst also fast 50 Prozent sparen, wenn du jetzt bei Amazon zuschlägst. Wirklich ein Schnäppchen? Durchaus! Denn ein aktueller Preisvergleich zeigt, dass du in anderen namhaften Online-Shops aktuell mindestens rund 62 Euro bezahlen musst. Das Amazon-Angebot ist also durchaus empfehlenswert.

Den passenden Aktivierungscode für die Familien-Version von Microsoft 365 bekommst du von Amazon übrigens nach deinem Kauf per E-Mail zugeschickt. Das geht deutlich schneller als wenn du dich für jene Variante der Software entscheidest, bei der du den Aktivierungscode in einer Box in einer Postlieferung erhältst. Gültig ist der Code gleichermaßen für den Einsatz der Software auf Windows-10-Rechnern, unter macOS, iOS und Android. Du kannst Word, Excel und Co. also auch auf deinem Smartphone oder Tablet PC ohne Einschränkungen nutzen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.