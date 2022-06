Amazon Schnäppchen: Fire TV Sticks zum fulminanten Sonderpreis

In Summe steht der FireTV Stick bei Amazon aktuell in vier Versionen zur Verfügung. Überdies reduziert Amazon auch den Preis für den Fire TV Dube, einen kleinen Streaming-Würfel, den du per Sprachbefehl aktivieren kannst. Die Höhe des Rabatts auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) ist abhängig vom gewählten Modell. In der Spitze sind knapp 50 Prozent Rabatt möglich.

Was ist der Fire TV Stick von Amazon?

Beim Fire TV Stick von Amazon handelt es sich um einen kleinen Streaming-Stick, den du über einen freien HDMI-Anschluss mit deinem Fernseher koppelst. Per WLAN greift der Stick anschließend auf das Internet zu, um dir unter anderem die Inhalte von Prime Video, Netflix, Disney+ und Sky Ticket auf den Fernseher zu holen. An Bord ist bei allen Modellen ein Quad-Core-Prozessor mit bis zu 1,7 GHz Taktfrequenz. Nur beim 4K-Max-Modell ist die CPU etwas schneller. Hier kommen zudem 2 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Bei den anderen Sticks sind es nur 1 GB oder 1,5 GB (Fire TV Stick 4K).

Das günstige Lite-Modell unterstützt nur Full-HD-Streams (1.080p) und bietet auf entsprechend ausgestatteten Fernsehern auch kein Dolby-Vision-HDR-Bild. Gleiches gilt für das Basismodell Fire TV Stick, dessen Fernbedienung als Extra aber mit praktischen TV-Steuerungstasten ausgestattet ist. Du möchtest auch 4K-Streams in Ultra-HD-Qualität (3.840 x 2.160 Pixel) samt Dolby Vision abrufen? Dann solltest du dich mindestens für den Fire TV Stick 4K entscheiden. Das Modell Fire TV Stick 4 Max wiederum unterstützt auch schnelle WLAN-Verbindungen per WiFi 6 und zudem über kompatible Endgeräte auch Live-Videos mit Bild-in-Bild-Funktion.

Alternative: Fire TV Cube mit 42 Prozent Rabatt kaufen

Du kannst dich aber auch für den Fire TV Cube von Amazon entscheiden. Den gibt es aktuell mit 42 Prozent Rabatt zu kaufen. Statt 119,99 Euro werden nur 69,99 Euro fällig. Es ist der bisher leistungsstärkste Fire-TV-Streaming-Mediaplayer. Ausgestattet mit sechs Kernen und 2 GB Arbeitsspeicher, verspricht Amazon ein reibungsloses Streaming-Erlebnis in 4K-UHD-Qualität. Und eine Alexa Sprachsteuerung ist natürlich auch bei diesem Gerät mit an Bord.

Amazon Fire TV Cube: Die Alternative zum Streaming-Stick.

Zugriff hast du natürlich auch über den kleinen Würfel nicht nur auf Prime Video, sondern unter anderem auch auf Netflix, Sky Ticket, Disney+ und die Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf Joyn. Außerdem kannst du auf die Inhalte von YouTube zugreifen.

Anders als bei den Fire TV Sticks kannst du auf die Alexa-Sprachsteuerung des Fire TV Cube übrigens auch ohne Tastendruck auf einer Fernbedienung zugreifen. Ein Sprachbefehl reicht aus. Im Gegensatz zu den Fire TV Sticks sind beim Fire TV Cube zudem 16 statt 8 GB Speicherplatz an Bord.