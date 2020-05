Nachdem die Amazon-Tagesagebote zu Beginn der Corona-Zeit einige Wochen lang verschwunden waren, feuert der Online-Händler jetzt wieder aus allen Rohren. Diese Top-Schnäppchen haben wir am Montag (25. Mai) gefunden.

Microsoft Office 356 – Jahresabo günstiger

Office 365 heißt jetzt Microsoft 365. Das Abo rund um Word, Excel, OneDrive ist im Family-Paket heute für 55,99 Euro bei Amazon zu haben. Normalpreis: 99 Euro.

Das Abo kannst du für 6 Nutzer beziehungsweise auf 6 Endgeräten aktivieren. Vorteil des Abosystems von Microsoft: Du erhältst stets die Vollversionen der gesamten Microsoft-Office-Programmbibliothek nebst aller aktuellen Updates sowie einen dicken Online-Cloud-Speicher mit OneDrive. Aktiviert wird das 365-Abo im Hintergrund-Bereich von Microsoft. Hier kannst du außerdem die entsprechenden Programme herunterladen.

Auch der Preisvergleich von guenstiger.de zeigt aktuell keinen günstigeren Preis als den von Amazon.

Fire TV Stick für 25 Euro, weitere Amazon-Geräte im Angebot

Nach wie vor sind einige Amazon-Geräte im Angebot. Herausstechend, weil deutlich am gefragtesten ist der Amazon Fire TV Stick, der derzeit 24,99 Euro kostet. Mit dem HMDI-Dongle machst du deinen Fernseher smart und Alexa-fähig. Auf dem Stick kannst du Streaming-Apps installieren und hast mehr Möglichkeiten als mit vielen Smart-TV-Oberflächen.

Weitere Amazon-Geräte im Angebot:

PlayStation Plus: 12-Montas-Abo reduziert

Nächstes Abo im Angebot: Die PlayStation Plus Mitgliedschaft für 12 Monate im Voraus kostet heute bei Amazon 41,99 Euro. Normalpreis im PlayStation Store: 59,99 Euro. Mit dem Abo hast du Zugriff auf exklusive Angebote, Cloud-Speicher und das wohl prominenteste Feature: Jeden Monat gibt es zwei Vollversionen gratis für alle PS Plus Mitglieder.

Außerdem ist PS Plus notwendig um Spiele online im Multiplayer zu spielen. Willst du FIFA also online gegen deine Freunde oder im FUT-Modus spielen, brauchst du ohnehin ein PS Plus Abo. In diesem Deal kaufst du den Code bei Amazon und kannst ihn sofort abrufen und in deinem PlayStation-Konto einlösen.

Auch die schmalere Version ist im Angebot: Die 3-Monats-Mitgliedschaft für PlayStation Now kostet bei Amazon 19,99 Euro.

Galaxy S10e bei Amazon zum Bestpreis

Das Samsung Galaxy S10e war in den zurückliegenden Monaten eines der gefragtesten Handys überhaupt. Zuletzt war es aber lange Zeit nicht mehr wirklich im Angebot. Das ändert sich jetzt: Amazon verkauft das Samsung S10e für 499 Euro und damit klar zum aktuellen Bestpreis.

An ein Black-Friday-Angebot der Telekom (damals nur über die Hotline für 444 Euro) kommt der Deal nicht heran, aber ansonsten ist das Angebot sichtlich gut. Der nächst günstige Händler steigt erst bei über 560 Euro in den Preiskampf ein. Vorteil beim Amazon-Kauf: Du erhältst sogar 3 anstatt sonst nur 2 Jahre Hersteller-Garantie.

Samsung Galaxy S10e (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 5,8 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4872x3248 (15,8 Megapixel) Akku 3.100 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 150 g Farbe Einführungspreis 6 / 128 GB: 749 € Marktstart 8. März 2019

Das Galaxy S10e hatte 2019 insbesondere seine Fans, weil es die wichtigsten Flaggschiff-Features der S10-Reihe für einen günstigen Preis anbietet. Dazu kommt, dass es als einziges Modell der Reihe nicht mit den umstrittenen Edge-Kanten, also einem zu den Seiten gebogenen Display, ausgestattet ist. (Preisvergleich)

Weitere Tagesangebote bei Amazon

Viele weitere Deals und die Blitzangebote, die teilweise nur wenige Stunden verfügbar sind, findest du auf der Angebote-Seite von Amazon. Prime-Kunden sparen den Versand und haben teilweise früher Zugriff auf einige der Angebote. Zum Testen ist Amazon Prime für einen Monat lang gratis.

