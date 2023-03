Amazon-Schnäppchen: Apple Mac Mini M2 so günstig wie nie

Du hast Interesse an Apples Mac Mini M2 mit 512 GB Speicher, empfindest den UVP von 929 Euro aber als deutlich zu hoch? Dann lass dir diesen Deal auf Amazon nicht entgehen, denn endlich gibt es den starken Mini-Computer mal im Angebot. Mit einem Rabatt von 14 Prozent zahlst du aktuell noch 797 Euro für das Gerät – das ist der absolute Tiefstpreis.

Mac Mini M2 – Das kann Apples Mini-Computer

Apples Mac Mini mit M2 Chip fällt zuallererst aufgrund seiner geringen Größe ins Auge. Der kleine Computer misst gerade einmal 19,7 cm mal 19,7 cm und kommt auf ein Gewicht von knapp über einem Kilo. Dadurch eignet sich das Gerät auf jeden Fall auch perfekt für das Homeoffice und lässt sich leicht an andere Arbeitsplätze transportieren. Alles, was man vor Ort braucht, ist ein passender Bildschirm sowie eine Maus und Tastatur. Dabei können übrigens gleich zwei Monitore an den Mac Mini M2 angeschlossen werden. Dafür setzt Apple bei den Anschlüssen unter anderem auf zwei Thunderbolt 4-Stecker mit Unterstützung für DisplayPort sowie einen HDMI-Anschluss. Außerdem sind zwei USB-A-Slots und ein Kopfhöreranschluss verbaut. Selbstverständlich verfügt der Computer auch über einen LAN-Stecker, alternativ funkst du bei dem Gerät ebenfalls über WLAN (Wi-Fi 6e) und Bluetooth 5.3.

Doch auch sonst weiß der Mac Mini M2 zu überzeugen, denn hier wird dir ein toller Desktop-Computer mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten geboten. Der verbaute M2 Chip ist sowohl mit einem 8‑Core CPU als auch einem 10‑Core GPU ausgestattet und wird von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Dadurch eignet sich der Computer perfekt für so ziemlich alle Büroarbeiten, inklusive rechenintensive Bild- und Videobearbeitung. Wer den PC auch privat nutzen möchte, kann sich beim Videostreaming über bekannte Bildformate wie HDR mit Dolby Vision und HDR10 freuen. Bei der Audiowiedergabe wird unter anderem auf Dolby Atmos gesetzt. Für 797 Euro bekommst du hier übrigens einen Mac Mini M2 mit einer 512 GB großen SSD-Festplatte. Diese sorgt nicht nur für eine ordentliche Menge Speicherplatz, sondern dank der SSD-Technologie auch für ein blitzschnelles Hochfahren.

Wie gut ist der Preis wirklich? Preisverlauf eindeutig

Auch wenn der Mac Mini M2 technisch vollends überzeugen kann, sind 797 Euro definitiv nicht wenig Geld für den Computer. Apple ist allerdings auch nicht dafür bekannt, seine Hochleistungs-Geräte zu verramschen. Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt nämlich, dass es den PC im Netz noch nie billiger gab, als für das aktuelle Preisschild von 797 Euro.

Wenn du also ernsthaftes Interesse am Mac Mini M2 hast, könnte sich der Deal für dich durchaus lohnen.

