Amazon schmeißt Sony-TVs raus: 4K-Fernseher unschlagbar billig

Wer einen hochwertigen 4K-Fernseher zum verhältnismäßig kleinen Preis sucht, sollte sich die aktuellen Sony-Angebote bei Amazon nicht entgehen lassen. So sicherst du dir etwa einen UHD-TV mit 50 Zoll und 120 Hz für lediglich 799 Euro. Doch es geht sogar noch günstiger: Ein anderes 50-Zoll-Modell des japanischen Herstellers ist jetzt schon für unter 650 Euro zu haben. Alle Infos zu den TV-Geräten gibt’s hier.

Dieser 4K-Fernseher von Sony ist besonders preiswert

Satte 17 Prozent Rabatt sorgen beim Sony BRAVIA KD-50X80L 4K-Fernseher für einen waschechten Preis-Hammer. Das 50-Zoll-Modell aus dem Jahr 2023 sicherst du dir bei Amazon dadurch nämlich schon für 649 Euro – dem aktuellen Bestpreis im Netz. Alternativ lohnen sich aber auch die anderen Größen, wie etwa 55 Zoll Bildschirmdiagonale für 749 Euro. Geliefert wird außerdem stets kostenfrei.

Über Google TV hast du Zugriff auf alle gängigen Streaming-Apps

Doch was bietet dir der 4K-Fernseher aus dem Hause Sony überhaupt? Auf den ersten Blick natürlich atemberaubende Bilder in UHD samt HDR und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Der verbaute X1-Prozessor soll dir dabei nicht nur besonders helle Bilder liefern, sondern auch mit einer lebensechten Farbwiedergabe punkten können. Besonders nützlich sind gleichzeitig ebenso die vielen Anschlüsse. Sony liefert dir gleich vier HDMI-Slots (HDCP 2.3, eARC/ARC) sowie zwei USB-Stecker und einen digitalen Audioausgang. Natürlich hast du den Smart-TV ebenfalls im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden. So greifst du dann auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix, Prime Video und Co. zu.

→ Sony 4K-Fernseher in 50 Zoll für 649 Euro (auch andere Größen im Angebot)

Top-Bilder in 120 Hz: Ein idealer Sony-TV fürs Gaming

Wer hingegen einen besonderen Wert auf eine flüssige Bilddarstellung legt, sollte sich lieber das Sony BRAVIA XR (XR-50X90S) Modell genauer anschauen. Dieser 50 Zoll große 4K-Fernseher punktet nämlich mit einer flotten Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch selbst schnelle Bewegungen stets ruckelfrei dargestellt werden. Dies ist insbesondere fürs Gaming ein echter Vorteil. Doch auch sonst weiß das Sony-Gerät selbstverständlich zu überzeugen. So sorgt etwa die Full Array LED-Technologie für eine Hintergrundbeleuchtung über den gesamten Bildschirm hinweg. Dies garantiert lebensechte Farben und satte Kontraste. Bildoptimierungen und eine Vielzahl an Anschlüssen findest du hier ebenso vor.

Ein Hingucker ist gleichzeitig auch der Preis: Das Modell mit 50 Zoll Displaydiagonale kostet bei Amazon dank eines Rabatts in Höhe von 24 Prozent jetzt nur noch 799 Euro. Damit unterbietet der Versandriese die Konkurrenz im Netz um über hundert Euro und sorgt für einen aktuellen Bestpreis. Die Lieferung ist zudem auch hier komplett kostenlos. Doch aufgepasst: Die Sony-Angebote gelten nur kurze Zeit, schnell sein lohnt sich also.