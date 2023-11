Amazon schmeißt Samsonite raus: Hartschalen- & Handgepäck-Koffer über 40% billiger

Weniger teuer als Rimowa und in Sachen Anspruch und Herkunft anders gelagert als „Amazon Basic“ sind Koffer von Samsonite. Der Hersteller wirbt bei seinen Koffern mit dem Merkmal „Made in the EU“ und meint damit vor allem Werke in Ungarn. Nichtsdestotrotz: Die Koffer des Herstellers erfreuen sich hoher Beliebtheit. Zum Black Friday gibt es jetzt einen großen Sale.

Koffer von Samsonite über 40 Prozent billiger

Bei Amazon bekommst du Koffer des Herstellers in verschiedenen Größen, Materialien und Ausführungen mit teils großen Rabatten von über 40 Prozent gegenüber dem UVP. Wer auf einen kleinen Handgepäck-Koffer zum Ziehen schielt, bekommt den etwa mit dem „Base Boost Spinner S“ (55 cm, 39 l) jetzt für 114 Euro. Der Koffer ist dabei mit Reißverschlüssen gesichert und das Oberflächenmaterial ist aus Stoff.

Kundenbewertungen loben insbesondere die effiziente Raumnutzung des Samsonite Base Boost S. Teilweise ist von „reicht für einen 2-bis-3-wöchigen Urlaub“ die Rede. Auch die gute Robustheit für ein langes Kofferleben und die vergleichsweise leisen Rollen – vier an der Zahl für aufrechtes Ziehen und Schieben – werden hervorgehoben. Wie nahezu alle Koffer des Herstellers ist dieser Trolley ebenso mit einem Zahlenschloss (TSA-konform) gesichert.

Top-Tipp: Hartschalenkoffer ohne Reißverschluss für lange Reisen

Ein weiterer Koffer aus dem Angebot, der Samsonite S’Cure Spinner L, ist aus gleich mehrfacher Hinsicht einen näheren Blick wert. Und zwar hat dieser Koffer keinen Reißverschluss. Tatsächlich verschließt du ihn, indem du beide Teile ineinandersteckst und drei mächtige Verschlüsse verriegelst. Auch hier ist ein Zahlenschloss integriert.

Die Verschlussart mag erst einmal ungewohnt wirken, ist auf den zweiten Blick aber sinnvoll: Mit dem Weglassen des Reißverschlusses nimmt der Hersteller dem Gepäck eine Achillesferse – ein Verschleißteil, das meist zuerst kaputtgeht und im Zweifel den kompletten Koffer nutzlos macht.

Der Koffer ohne Reißverschluss. So sieht der S’Cure Spinner S/M/L von innen aus.

Ansonsten ist der S’Cure Spinner L innen zweigeteilt, wobei ein Teil für Wäsche mit Stoff ausgekleidet ist und der andere für groben Kofferinhalt die Innenseite der Hartschale zeigt. Insgesamt bietet der Spinner L 102 Liter Fassungsvermögen und ist 75 Zentimeter hoch. Er steht ebenfalls auf 4 gummierten und damit robusten wie leisen Rollen und lässt sich selbst bei vollem Gepäckeinsatz wie schwebend durch Bahnhöfe, Flughäfen oder Innenstädte auf dem Weg zum Hotel schieben. Verschiedene Griffe machen ihn handlich und tragbar.

Das kostet der Koffer jetzt

Der Samsonite S’Cure Spinner L Hartschalenkoffer ist in Blau gerade um 41 Prozent reduziert und kostet nur noch 140 Euro. Den Koffer in Blau und der Handgepäckgröße S gibt’s für 131,80 Euro (40 Prozent günstiger).

Möchtest du den großen Koffer lieber mit Reißverschluss und Stoffbezug haben, so gibt es ihn als Base Boost Spinner L (blau) jetzt für 124,80 Euro. Mit 43 Prozent Rabatt gibt es hier den höchsten Nachlass.

