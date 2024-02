Mit dem Mega-Angebot, das bei Amazon gerade läuft, hast du anders als beim Kauf direkt über Microsoft nämlich gleich mehr als zwei Jahre Ruhe. So eignet sich der Deal für arrivierte Nutzer, die das Abo nicht erst einmal ausprobieren wollen, sondern so routiniert und überzeugt sind, dass sie möglichst lange im Voraus zum günstigen Preis abgesichert sein wollen.

27 Monate zum Preis von knapp einem Jahr

47 Prozent streicht Amazon vom Normalpreis und so bekommst du gleich zwei Jahres-Abo-Lizenzcodes für 104,99 Euro. On top gibt’s 3 Monate gratis, sodass sich die Gesamtlänge der Lizenz auf 27 Monate aufsummiert. Heruntergebrochen sind das 3,85 Euro pro Monat oder 46,22 Euro pro Jahr. Und damit sogar mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Microsoft-Preis.

Zur Wahrheit gehört, dass du das Abo auch sonst immer mal wieder für 60 bis 80 Euro bekommst und ganz selten mal für rund 50 Euro – so wie eben jetzt durch den 27-Monats-Trick.

Family-Abo für bis zu 6 User

Das Besondere am Family-Abo ist, dass du die Lizenz mit bis zu 5 Anderen (insgesamt also 6 User) teilen kannst. Jeder der Teilnehmer hat dabei sein eigenes isoliertes Konto und jeder der Nutzer bekommt so auch den Cloud-Speicher mit 1 TB beim Microsoft-Dienst OneDrive. Der ist der wahre Star des Abos – natürlich neben den immer neuesten Software-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co.

Der Cloud-Speicher lässt sich als Backup fürs Handy oder Laptop einrichten und behält deine wichtigsten Dateien immer auf Abruf bereit. Für 365-Nutzer steht bei Excel und Word sogar die „Automatisch-Speichern-Option“ zur Verfügung. Wichtige Projekte wie Abschlussarbeiten werden dabei nach jeder Änderung direkt in der Cloud gespeichert und können faktisch nicht mehr verloren gehen.

Auf Vorrat kaufen – darum lohnt sich der Doppel-Kauf

Selten war der Preis für das Office-Abo so niedrig. Und so stellt sich die Frage, ob man sich Microsoft 365 nicht auch auf Vorrat anschaffen kann. Hier erlaubt Microsoft das Einlösen der Codes für bis zu 5 Jahre im Voraus. Heißt: Wenn dein Abo ohnehin bald ausläuft oder du noch gar keines hast, kannst du dir für 208 Euro viereinhalb Jahre Office im Voraus zum besten Preis sichern.

Die Lizenzcodes bekommst du nach dem Kauf per Mail oder abrufbar in deinem Amazon-Konto unter „Meine Games & Software Bibliothek“. So kannst du die Office-Jahre sofort in deinem Microsoft-Konto einlösen und musst an nichts weiter denken, wenn dir – wie in anderen Deals üblich – erst noch der Code auf Papier in einer Box angeliefert wird.