Amazon schmeißt Lego Technic raus: Dieses Set ist jetzt 46 Prozent billiger

Lego-Fans aufgepasst: Am diesjährigen Prime Day haut Amazon zahlreiche coole Sets der Lego Technic Reihe deutlich günstiger raus. So gibt es beispielsweise den Jeep Wrangler 4×4 42122 dank eines Rabatts von 35 Prozent zum Bestpreis von 32,70 Euro. Doch auch eher hochpreisige Modelle wie der Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck (42129, UVP 329,99 Euro) ist im Preissturz: Hier bekommst du sogar 46 Prozent Rabatt und zahlst dadurch jetzt nur noch 177,29 Euro für das über 2.000 Teile große Set.

Lego Technic 42122 Jeep Wrangler: Geländewagen zum selbst Bauen

Starten wir mit dem günstigen Lego Technic Jeep Wrangler (Bausatznummer: 42122). Am Prime Day zahlst du nur noch 32,70 Euro für den ikonischen Geländewagen in den typischen gelb-schwarzen Farben. Hierbei handelt es sich um den Bestpreis im Netz. Wie bei den Modellen üblich, wurde hier wirklich an alles gedacht. Von den runden Frontscheinwerfern über den 7-Slot-Kühlergrill bis hin zum robusten Radaufhängungssystem – hier bekommst du einen original getreuen Offroader im Lego-Format.

Der Lego Technic Jeep Wrangler bietet dir eine funktionsfähige Seilwinde

Das Set besteht dabei aus ‎665 Teile und beinhaltet passende Extras wie einen vollwertigen Ersatzreifen. Auch bei der Funktionalität punktet das Lego Technic Modell unter anderem mit einer Frontlenkung, den sich öffnenden Türen und der Motorhaube sowie einer Seilwinde.

→ Lego Technic Jeep Wrangler 42122 für 32,70 Euro (35 Prozent Rabatt)

Dieser ferngesteuerte Offroad-Truck mit Differentialsperre war nie billiger

Ein absolutes Highlight unter den Lego Technic Deals am Prime Day ist aber definitiv der Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck (Lego Technic 42129). Das Besondere an diesem Modell: Nach dem Zusammenbauen der 2.110 Teile kannst du den Truck per Fernsteuerung selbst fahren. Hierfür wird auf die CONTROL+ App gesetzt. Gleichzeitig kommt es auch zu einer Premiere unter den Lego Technic Sets, denn der Offroad-Truck ist das erste Modell, welches über eine Differentialsperre für unebenes Terrain verfügt.

Über die CONTROL+ App kannst du den Offroad-Truck samt Differentialsperre fernsteuern

Darüber hinaus bekommst du hier aber natürlich auch ein authentisches Lego Technic Fahrzeug, inklusive Motor mit drehendem Kühlerlüfter, einer Federung an allen vier Rädern sowie einem detailreichen Getriebe. Im Lieferumfang sind außerdem noch Aufkleber mit Rennmotiven, zwei Feuerlöscher und Flaggen für einen Hindernisparcours enthalten.

Am Prime Day gibt’s den Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck fast die Hälfte billiger, wodurch nur noch 177,29 Euro auf der Rechnung stehen. Es gibt 46 Prozent Rabatt und einen Preis, der zuvor noch nie unterboten wurde!

Weitere Lego Technic Sets am Prime Day im Angebot

Doch es gibt natürlich noch einige weitere Lego Technic Sets, die am Prime Day günstiger zu haben sind. Dazu zählt mit dem Set 42145, dem Airbus H175 Rettungshubschrauber, auch ein äußerst ausgefallenes Modell.