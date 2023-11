Amazon schmeißt Lego Technic raus: 40 Prozent Rabatt und ein erstaunlicher Bestseller

30 Prozent Rabatt sind in der Technic-Welt von Lego eigentlich nichts Besonderes. Umso enttäuschender waren die Angebote in der vergangenen Black Week und dem Black Friday. Denn da gab es für Fans der dänischen Klemmbausteine wenig Spektakuläres zu holen. Doch schon zwei Tage nach dem Haupttag der Rabatt-Zeit dreht der Wind und es gibt wieder einige tolle Angebote von bis zu 40 Prozent Rabatt.

Lego Technic McLaren Senna GTR 42123 mit 40 Prozent Rabatt

Der McLaren Senna GTR mit der Set-Nummer 42123 spielt in der Klasse der 42093 Chevrolet Corvette ZR1 und stammt aus dem Jahr 2021. Es kostet in der Regel rund 40 Euro und besitzt 830 Teile. Lenkung und ein mitlaufender V8 sind die Ausstattungshighlights. Dazu ist das Set über 30 cm lang und kommt mit sehr vielen Aufklebern zu dir. Damit ist der Senna ein typischer Vertreter der 50-Euro-Auto-Klasse bei Lego Technic. Den UVP von 50 Euro unterbietet Amazon aktuell um satte 20 Euro und damit um 40 Prozent. Für dich bleibt ein Preis von sehr fairen knapp 30 Euro stehen.

Ebenfalls aus dem Jahr 2021 ist das Set mit dem zweiten deftigen Rabatt: Der Lego Technic 4×4 Mercedes Benz Zentros Offroad Truck mit der Set-Nummer 42129 stellte mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze der 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Der happige Preis kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Mittlerweile hat Lego den Preis noch einmal erhöht und will jetzt knapp 330 Euro von dir. Doch Amazon hat davon 40 Prozent abgezogen und landet so unter 200 Euro.

Lego 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck (42129) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42129 Teilezahl 2129 UVP 230,99 EUR Altersempfehlung 12+ Jahr 2021 Größe (Länge x Breite x Höhe) 48 cm x 19 cm x 21 cm

Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar

Etwas günstiger ist das neue Set Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar mit der Nummer 42156. Das größte Set aus der 2023er-Auto-Reihe ist das Hypercar aus Frankreich. Der Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar besteht dabei aus 1.775 Teilen. Die ergeben zusammengesteckt einen Rennwagen im Maßstab 1:10. Er ist 50 cm lang, 22 cm breit und 13 cm hoch. Darin befinden sich laut Lego ein elektrisches 7-Gang-Getriebe und ein V6-Motor.

Der Bolide kostete zum Marktstart bei Lego und den Peugeot-Händlern satte 200 Euro. Zum Start waren hier also erst einmal keine hohen Rabatte zu erwarten. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Jetzt haut Amazon das Set mit 32 Prozent Rabatt und damit für unter 140 Euro raus.

Lego PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar (42156) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42156 Teilezahl 1775 UVP 119,99 EUR Altersempfehlung 18+ Jahr 2023 Größe (Länge x Breite x Höhe) 50 cm x 22 cm x 13 cm

Lego Technic 42154: Ford GT 2022

Mit nur 300 Teilen weniger als der Peugeot kommt der Ford GT 2022 zu dir. Der dunkelblaue Sportwagen mit der Setnummer 42154 besteht aus knapp 1.500 Teilen und umbaut damit 39 cm Länge, 18 cm in der Breite und eine Höhe von 9 cm. Er richtet sich eher an erwachsene Lego-Kunden oder Fans des Ford GT. Trotzdem bietet er zumindest Einzelradaufhängung mit Federung, eine „Hand-of-God-Lenkung“ und einen mitlaufenden V6. Dazu hat Lego Scherentüren und ein paar Klappfunktionen verbaut. Das Ganze kostet dich eigentlich knapp 120 Euro. Jetzt und mit 34 Prozent Rabatt will Amazon weniger 80 Euro von dir.

Lego Ford GT 2022 (42154) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42154 Teilezahl 1466 UVP 119,99 EUR Altersempfehlung 18+ Jahr 2023 Größe (Länge x Breite x Höhe) 39 cm x 18 cm x 9 cm

Erstaunlicher Bestseller: Dobby der Hauself

Trotz der kräftigen Rabatte in der Technic-Welt ist ein ganz anderes Set auf Platz 1 der Verkaufscharts von Amazon. Dobby der Hauself mit der Setnummer 76421 aus der Harry Potter Welt überzeugt zurzeit die meisten Käufer. Das liegt aber wohl auch an einem heftigen Rabatt. Das kleine Set kommt derzeit auf einen Rabatt von 37 Prozent. Damit kostet es statt stattlicher 30 Euro jetzt unter 20 Euro. So wird die 400-Teile große Figur mit Kuchen und Sockel zu einem gelungenen Weihnachtspräsent.

Lego Harry Potter: Dobby der Hauself

